Таро-гороскоп на 15 июля: Стрельцы получат неприятный сюрприз, а Раки насладятся жизнью

Овен

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". А это значит, что в этот день вы сможете блеснуть умом и поразить всех вокруг своей мудростью. Однако раздавайте советы только тем, кто о них попросит.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Пентаклей". День будет непростым и даже напряженным. Суета и множество дел, которые обрушатся на вас снежным комом, могут выбить почву из-под ваших ног.

Близнецы

Ваша карта на понедельник - "Звезда". Найдите свой источник вдохновения. Посвятите понедельник творчеству или любому делу, которое приносит вам радость.

Рак

Вам выпала карта "Паж Пентаклей". В этот день можно расслабиться. Никто вас не потревожит, а потому проведите время с семьей или друзьями.

Лев

Вам выпала карта "Тройка Кубков". Принимайте решения. Вам нужно взять на себя ответственность за свою жизнь и полностью полагаться лишь на собственные силы.

Дева

Ваша карта на понедельник "Влюбленные". Возможно, вы встретите кого-то особенного. Отправляйтесь на свидание или же просто устройте прогулку с друзьями.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". Постарайтесь держать себя в руках. Вас могут одолеть сомнения и страхи. Они не исчезнут, пока вы будете позволять негативу отравлять вас изнутри.

Скорпион

Ваша карта на 15 июля - перевернутая "Пятерка Жезлов". Возможен конфликт, однако вы не сможете решить свои проблемы без выяснения отношений. Боритесь за свое счастье.

Стрелец

Вам выпала карта "Башня". Перемены неизбежны, хотя вы этого сильно не хотите. Смиритесь и постарайтесь принять "подарок" от судьбы, пусть он и будет не самым приятным.

Козерог

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Вы на правильном пути, продолжайте двигаться вперед. Не позволяйте злым языкам сбить вас с курса, вскоре вы получите то, что хотите.

Водолей

Ваша карта на понедельник - "Восьмерка Кубков". Нежелание развиваться и пробовать что-то новое приведет вас к провалу. Вы в шаге от падения на дно, постарайтесь не допустить тотального краха.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Колесница". Наберитесь решимости. В этот день вам предстоит сделать шаг в неизвестность. Однако бояться точно не стоит.