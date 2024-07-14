Таро-гороскоп на 14 липня: на Тельців чекає успіх, а Терези почнуть все з чистого листа

Овен

Вам випала карта "Смерть". А це означає, що в неділю ви можете зрозуміти, що не можете ховатися в чиїсь тіні. Настав час діяти, відпустіть старі образи та страхи.

Телець

Вам випала карта"Верховна Жриця". Цього дня ви можете зробити щось особливе. Наважтеся на грандіозні вчинки, на вас чекає успіх.

Близнюки

Ваша карта на 14 липня - "Самітник". Візьміть відпустку та дозвольте собі відпочити. Не варто звалювати на себе надто багато роботи, вчіться делегувати обов'язки.

Рак

Вам випала карта "Місяць". Будьте обережні. Не варто довіряти деяким людям на слово, дослухайтеся до своєї інтуїції. Хтось спробує вас обдурити.

Лев

Вам випала карта "Сонце". Над вами нависла загроза. Хтось надто хоче втертися до вас у довіру. Навчіться розпізнавати брехунів, вони часто аж занадто доброзичливі.

Діва

Ваша карта на неділю - "Закохані". Якщо ваш партнер чимось незадоволений - постарайтеся це виправити. Деколи варто знайти вирішення проблеми, а не влаштовувати скандали.

Терези

Вам випала карта "Ієрофант". Дозвольте хвилі змін накрити вас з головою. На вас чекають подарунки від долі, почніть усе з чистого аркуша.

Скорпіон

Ваша картка на 14 липня - "Імператор". Не варто намагатися впоратися з усіма самостійно. Цього дня ви зможете знайти надійного та сильного союзника, якому можна довіряти.

Стрілець

Вам випала карта "Дурень". Визнайте, що часто могли зволікати. Тепер треба починати діяти. Ви здатні багато на що, Всесвіт вам допоможе.

Козоріг

Ваша карта на неділю - "Імператриця". Будьте добрішими до цього світу. Вам не варто вимагати від друзів і близьких занадто багато, тоді ви зможете уникнути конфліктів.

Водолій

Ваша карта на неділю - "Зірка". У вас немає причин для смутку, але щось може все одно змусити вас турбуватися. Намагайтеся абстрагуватися від негативу, він не має до вас жодного відношення.

Риби

Вам випала карта "Колесо Фортуни". Усі можуть помилятися, у цьому немає нічого страшного. І якщо ви знаєте, де саме можливі падіння - підстеліть "соломку".