Таро-гороскоп на 14 июля: Тельцов ждет успех, а Весы начнут все с чистого листа

В воскресенье, 14 июля, у представителей некоторых знаков Зодиака появится шанс провести этот день максимально удачно. Однако грозовая туча нависла над Львами, им стоит быть осторожнее.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Смерть". А это значит, что в воскресенье вы можете понять, что не можете прятаться в чьей-то тени. Пришло время действовать, отпустите старые обиды и страхи.
Вам выпала карта "Верховная Жрица". В этот день вы можете сделать что-то особенное. Решитесь на грандиозные поступки, вас ждет успех.
Ваша карта на 14 июля - "Отшельник". Возьмите отпуск и позвольте себе отдохнуть. Не стоит взваливать на себя слишком много работы, научитесь делегировать обязанности.
Вам выпала карта "Луна". Будьте осторожны. Не стоит доверять некоторым людям на слово, прислушивайтесь к своей интуиции. Кто-то попытается вас обмануть.
Вам выпала карта "Солнце". Над вами нависла угроза. Кто-то слишком хочет втереться к вам в доверие. Научитесь распознавать лжецов, они часто слишком доброжелательны.
Ваша карта на воскресенье - "Влюбленные". Если ваш партнер чем-то недоволен - постарайтесь это исправить. Порой стоит найти решение проблемы, а не устраивать скандалы.
Вам выпала карта "Иерофант". Позвольте волне перемен накрыть вас с головой. Вас ждут подарки от судьбы, начните все с чистого листа.
Ваша карта на 14 июля - "Император". Не стоит пытаться справиться со всем самостоятельно. В этот день вы сможете найти надежного и сильного союзника, которому можно доверять.
Вам выпала карта "Дурак". Признайте, что часто могли медлить. Теперь нужно начинать действовать. Вы способны на многое, Вселенная вам поможет.
Ваша карта на воскресенье - "Императрица". Будьте добрее к этому миру. Вам не стоит требовать от друзей и близких слишком много, так вы сумеете избежать конфликтов.
Ваша карта на воскресенье - "Звезда". У вас нет причин для грусти, но что-то может все равно заставить вас тревожиться. Постарайтесь абстрагироваться от негатива, он не имеет к вам никакого отношения.
Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Все могут ошибаться, в этом нет ничего страшного. И если вы знаете, где именно возможны падения - подстелите "соломку".
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