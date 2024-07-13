Таро-гороскоп на 13 липня: Скорпіони втратять усі гроші, а Близнюки зустрінуть свою долю

У суботу, 13 липня, Рибам варто багато про що задуматися, Стрільцям взяти паузу, а Скорпіонам - відмовитися від витрат. А ось Близнюкам неймовірно пощастить.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта"Правосуддя". Вас наздожене ефект бумеранга. Все добре повернеться, але разом з ним повернеться і погане, якщо ви грали не за правилами.

Телець

Вам випала карта "Лицар Пентаклів". Цього дня вам варто ставити перед собою нові цілі. Знайте, що ви досягнете всього, чого захочете. Важливо лише зважитись на перший крок.

Близнюки

Вам випала карта "Двійка Кубків". На вас чекає доленосна зустріч, поряд з вами з'явиться людина, яка приємно здивує. Не бійтеся знайомств, вони будуть вдалими.

Рак

Вам випала карта "Ієрофант". Інколи доля змушує вас знову і знову переживати ситуації, які були непростими. Настав час розірвати цю часову петлю та знайти правильне рішення.

Лев

Вам випала карта "Паж Пентаклів". Не всі дні бувають вдалими. І в суботу вам точно не варто чекати на диво, готуйтеся до проблем.

Діва

Ваша карта на 13 липня - перевернутий "Туз Кубків". Захистіть себе від розчарувань та болю. Вам варто заздалегідь продумати, які ситуації можуть спричинити неприємності, ви зможете все виправити.

Терези

Вам випала карта "Королева Жезлів". Прислухайтеся до своїх почуттів. Не ігноруйте свої бажання та потреби, це дуже важливо. Ставте себе перше місце.

Скорпіон

Вам випала карта "Дев'ятка Пентаклів". Відмовтеся від витрат, заощаджуйте гроші. У суботу ви можете залишитися з порожнім гаманцем, якщо не триматимете себе в руках.

Стрілець

Вам випала карта "Король Кубків". Вам потрібно взяти паузу. Відмовтеся від справ, які не обов'язково робити саме цього дня. Замість цього вирушайте на прогулянку або йдіть на зустріч з друзями.

Козоріг

Ваша карта на суботу - "Двійка Кубків". Ваше життя заграє новими барвами. Не варто хвилюватися через дрібниці, нічого поганого не станеться.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Маг". А це означає, що вороги намагатимуться вам нашкодити. Не варто боятись, ви зможете дати їм відсіч. Важливо лише вчасно наважитися на цю битву.

Риби

Вам випала карта "Сонце". Озирніться, вам потрібно переоцінити ситуацію. Навколо вас чимало дива, проте ви його чомусь наполегливо ігноруєте.