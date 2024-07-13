Таро-гороскоп на 13 июля: Скорпионы потеряют все деньги, а Близнецы встретят свою судьбу

В субботу, 13 июля, Рыбам стоит о многом задуматься, Стрельцам взять паузу, а Скорпионам - отказаться от трат. А вот Близнецам невероятно повезет.

Овен

Вам выпала карта "Правосудие". Вас настигнет эффект бумеранга. Все хорошее вернется, но вместе с ним вернется и плохое, если вы играли не по правилам.

Телец

Вам выпала карта "Рыцарь Пентаклей". В этот день вам стоит ставить перед собой новые цели. Знайте, что вы добьетесь всего, чего захотите. Важно лишь решиться на первый шаг.

Близнецы

Вам выпала карта "Двойка Кубков". Вас ждет судьбоносная встреча, рядом с вами окажется человек, который приятно удивит. Не бойтесь знакомств, они будут удачными.

Рак

Вам выпала карта "Иерофант". Порой судьба вынуждает вас снова и снова переживать ситуации, которые были непростыми. Пришло время разорвать эту временную петлю и найти правильное решение.

Лев

Вам выпала карта "Паж Пентаклей". Не все дни бывают удачными. И в субботу вам точно не стоит ждать чуда, готовьтесь к проблемам.

Дева

Ваша карта на 13 июля - перевернутый "Туз Кубков". Защитите себя от разочарований и боли. Вам стоит заранее продумать, какие ситуации могут принести огорчение, вы сможете все исправить.

Весы

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Прислушайтесь к своим чувствам. Не игнорируйте свои желания и потребности, это очень важно. Ставьте себя на первое место.

Скорпион

Вам выпала карта "Девятка Пентаклей". Откажитесь от трат, экономьте деньги. В субботу вы можете остаться с пустым кошельком, если не будете держать себя в руках.

Стрелец

Вам выпала карта "Король Кубков". Вам нужно взять паузу. Откажитесь от дел, которые не обязательно делать именно в этот день. Вместо этого отправляйтесь на прогулку или же встретьтесь с друзьями.

Козерог

Ваша карта на субботу - "Двойка Кубков". Ваша жизнь заиграет новыми красками. Не стоит волноваться из-за пустяков, ничего плохого не случится.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Маг". А это значит, что враги попытаются вам навредить. Не стоит бояться, вы сможете дать отпор. Важно лишь вовремя решиться на эту битву.

Рыбы

Вам выпала карта "Солнце". Осмотритесь, вам нужно переоценить ситуацию. Вокруг вас немало чудес, однако вы их почему-то упорно игнорируете.