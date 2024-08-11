Таро-гороскоп на 12 серпня: у Стрільців почнуться проблеми, а Діви отримають радісну новину

У понеділок, 12 серпня, Стрільцям варто чекати на перевірку на міцність. А Рибам та Дівам можна не хвилюватися, цей день принесе лише радість.
Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на 12 серпня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.
Ваша карта на понеділок - "Маг". Не заривайте свої таланти. Ви здатні на багато чого, проте чомусь не можете наважитися на щось справді серйозне. Відкиньте всі сумніви.
Вам випала карта "Диявол". Щось піде не за планом. Однак не варто засмучуватися, зосередьтеся на справах, які для вас найбільш важливі. Так ви зможете досягти бажаного.
Ваша карта на 12 серпня - "Зірка". День буде цікавим, ви зможете багато про себе дізнатися. Розкрийте свій потенціал і слухайте поради людей, яким довіряєте.
Вам випала карта "Самітник". Налаштуйтеся на хвилю позитиву та змін. Вам потрібно слухати свій внутрішній голос і не сумніватися, що незабаром у ваше життя увірвуться дива.
Ваша карта на понеділок - "Сонце". Ви зможете яскраво сяяти та навіть поділитись своїм світлом з іншими людьми. Цей день покаже, наскільки важливо ділитися добром з оточуючими.
Вам випала карта "Колесо Фортуни". Приготуйтеся до радісних новин. Швидше за все, ви дізнаєтеся, що ваша праця принесла довгоочікуваний результат. Однак ще не час зупинятися, продовжуйте діяти.
Ваша карта на 12 серпня - "Смерть". Не бійтеся невідомості. Вам потрібно почати все з чистого аркуша, повністю "обнулитися". Це непросто, але просто необхідно.
Вам випала карта "Правосуддя". Постарайтеся повністю відмовитися від брехні та секретів. Таємниці та інтриги приведуть лише до проблем, проте вони навряд чи вам потрібні.
Ваша карта на цей день - "Сила". Доля вирішила випробувати вас на міцність. Готуйтеся до непростих ситуацій, проте пам'ятайте, що ви зможете з усім впоратися.
Вам випала карта "Вежа". А це означає, що ви можете злякатися, коли зіткнетеся з несподіваними подіями. Приймайте рішення швидко і не сумнівайтеся, що ви не помилитеся.
Ваша карта на 12 серпня - "Поміркованість". Не поспішайте, ви ризикуєте наламати чимало дров. Будьте терплячими та нічого поганого точно не станеться.
Вам випала карта "Верховна Жриця". Відпочиньте та наберіться сил. Вам потрібно навчитися абстрагуватись і просто нічого не робити. Дозвольте собі розслабитись.
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