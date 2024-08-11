Таро-гороскоп на 12 августа: у Стрельцов начнутся проблемы, а Девы получат радостную новость

Овен

Ваша карта на понедельник - "Маг". Не зарывайте свои таланты. Вы способны на многое, однако почему-то не можете решиться на что-то действительно серьезное. Отбросьте все сомнения.

Телец

Вам выпала карта "Дьявол". Что-то пойдет не по плану. Однако не стоит огорчаться, сосредоточьтесь на делах, которые для вас наиболее важны. Так вы сможете добиться желаемого.

Близнецы

Ваша карта на 12 августа - "Звезда". День будет интересным, вы сможете многое о себе узнать. Раскройте свой потенциал и прислушайтесь к советам людей, которым доверяете.

Рак

Вам выпала карта "Отшельник". Настройтесь на волну позитива и перемен. Вам нужно слушать свой внутренний голос и не сомневаться в том, что вскоре в вашу жизнь ворвутся чудеса.

Лев

Ваша карта на понедельник - "Солнце". Вы сможете ярко сиять и даже поделиться своим светом с другими людьми. Этот день покажет, насколько важно делиться добром с окружающими.

Дева

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Приготовьтесь к радостным новостям. Скорее всего, вы узнаете, что ваши труды принесли долгожданный результат. Однако еще не время останавливаться, продолжайте действовать.

Весы

Ваша карта на 12 августа - "Смерть". Не бойтесь неизвестности. Вам нужно начать все с чистого листа, полностью "обнулиться". Это непросто, но попросту необходимо.

Скорпион

Вам выпала карта "Правосудие". Постарайтесь полностью отказаться от лжи и секретов. Тайны и интриги приведут лишь к проблемам, однако они едва ли вам нужны.

Стрелец

Ваша карта на этот день - "Сила". Судьба решила испытать вас на прочность. Готовьтесь к непростым ситуациям, однако помните, что вы сможете со всем справиться.

Козерог

Вам выпала карта "Башня". А это значит, что вы можете испугаться, когда столкнетесь с неожиданными событиями. Принимайте решения быстро и не сомневайтесь в том, что вы не ошибетесь.

Водолей

Ваша карта на 12 августа - "Умеренность". Не спешите, вы рискуете наломать немало дров. Будьте терпеливыми и ничего плохого точно не произойдет.

Рыбы

Вам выпала карта "Верховная Жрица". Отдохните и наберитесь сил. Вам нужно научиться абстрагироваться и попросту ничего не делать. Позвольте себе расслабиться.