Таро-гороскоп на 11 серпня: Левів спіткають невдачі, а Козерогів ощасливить Всесвіт

Овен

Вам випала перегорнута карта "Сила". Насолоджуйтесь успіхом і не принижуйте свої переваги. Знайдіть привід для гордості та не забувайте самовдосконалюватись.

Телець

Ваша карта на 11 серпня - "Колісниця". Настав час братися за справу, не варто чекати на диво. Починайте діяти, цей день буде вдалим.

Близнюки

Вам випала карта "Імператриця". Прислухайтеся до інтуїції. Вам потрібно вирішити щось важливе, але ви можете сумніватися. Довіртеся своєму "шостому почуттю", воно не підведе.

Рак

Ваша карта на неділю - "Місяць". Ви можете зрозуміти, що в чомусь дуже помилялися. Не бійтеся, це не принесе великих проблем, проте постарайтеся зробити правильні висновки.

Лев

Вам випала карта "Імператор". Цього дня ви можете зіткнутися із нерозумінням. Суперечки призведуть до того, що хтось від вас відвернеться. Конфлікти, найімовірніше, неминучі.

Діва

Ваша карта на 11 серпня - "Правосуддя". Намагайтеся відновити справедливість і не грати з вогнем. Вам варто дотримуватись правил та принципів.

Терези

Вам випала карта "Колесо Фортуни". На вас чекає день дива та величезної удачі. Ви зможете досягти бажаного і просто насолодитися життям.

Скорпіон

Ваша карта на неділю - "Вежа". Не варто зациклюватись на негативі. Відкиньте спогади, які не дають вам рухатися далі. Часом варто спалювати мости, без жодного жалю.

Стрілець

Вам випала карта "Повішений". Ви опинитеся перед непростим вибором. Пам'ятайте про те, що в будь-якій ситуації варто думати, перш за все, про свої мрії та цілі. Не дозволяйте комусь скористатися вашою добротою.

Козоріг

Ваша карта на 11 серпня - "Сонце". На вас чекає день сюрпризів. Всесвіт вирішив вас нагородити за все, що ви пережили в минулому. Прийміть ці подарунки та будьте за них вдячними.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Маг". Ви можете сильно розчаруватися, якщо будуватимете надто високі очікування від цього дня. Не квапте події та дозвольте собі розслабитися, просто пливіть за течією.

Риби

Ваша карта на неділю - "Дурень". Настав час наважитися на щось грандіозне. Якщо ви чекатимете на диво, то ваша мрія ніколи не здійсниться. Дійте, не зволікайте з важливими рішеннями.