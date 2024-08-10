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Таро-гороскоп на 11 августа: Львов настигнут неудачи, а Козерогов осчастливит Вселенная

Таро-гороскоп на воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

11 августа Козероги и Весы смогут насладиться чудесами и радостными событиями. А Львам стоит готовиться к скандалам.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на воскресенье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Сила". Насладитесь успехом и не принижайте свои достоинства. Найдите повод для гордости и не забывайте самосовершенствоваться.

Телец

Ваша карта на 11 августа - "Колесница". Пора браться за дело, не стоит ждать чуда. Начинайте действовать, этот день будет удачным. 

Близнецы

Вам выпала карта "Императрица". Прислушайтесь к интуиции. Вам нужно решиться на что-то важное, но вы можете сомневаться. Доверьтесь своему "шестому чувству", оно не подведет.

Рак

Ваша карта на воскресенье - "Луна". Вы можете понять, что в чем-то сильно ошибались. Не бойтесь, это не принесет больших проблем, однако постарайтесь сделать правильные выводы.

Лев

Вам выпала карта "Император". В этот день вы можете столкнуться с непониманием. Споры приведут к тому, что кто-то от вас отвернется. Конфликты, скорее всего, неизбежны.

Дева

Ваша карта на 11 августа - "Правосудие". Постарайтесь восстановить справедливость и не играть с огнем. Вам стоит придерживаться правил и принципов.

Весы

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Вас ждет день чудес и огромной удачи. Вы сможете добиться желаемого и просто насладиться жизнью.

Скорпион

Ваша карта на воскресенье - "Башня". Не стоит зацикливаться на негативе. Отбросьте воспоминания, которые не дают вам двигаться дальше. Порой стоит сжигать мосты, безо всякого сожаления.

Стрелец

Вам выпала карта "Повешенный". Вы окажетесь перед непростым выбором. Помните о том, что в любой ситуации стоит думать, прежде всего, о своих мечтах и целях. Не позволяйте кому-то пользоваться вашей добротой.

Козерог

Ваша карта на 11 августа - "Солнце". Вас ждет день сюрпризов. Вселенная решила вас наградить за все, что вы пережили в прошлом. Примите эти подарки и будьте за них благодарными.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Маг". Вы можете сильно разочароваться, если будете строить слишком высокие ожидания от этого дня. Не торопите события и позвольте себе расслабиться, просто плывите по течению.

Рыбы

Ваша карта на воскресенье - "Дурак". Пора решиться на что-то грандиозное. Если вы будете ждать у моря погоды, то ваша мечта никогда не сбудется. Действуйте, не затягивайте с важными решениями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака вскоре начнут новую жизнь.

Помимо этого, недавно стало известно, что кармическая удача осчастливит только три знака Зодиака.

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