Таро-гороскоп на 11 липня: Риби почнуть нове життя, а Козерогів засмутять проблеми

В четвер у представників кількох знаків Зодіаку можуть виникнути розбіжності із друзями чи колегами. Карти Таро обіцяють Козерогам та Стрільцям випробування, а Риби зможуть розпочати все з чистого аркуша.

Овен

Вам випала карта "Ієрофант". Цей день принесе вам зміни, проте навряд чи будете до них готові. Намагайтеся тримати себе в руках, не варто піддаватися паніці.

Телець

Ваша карта на 11 липня - "Верховна Жриця". Неодмінно прислухайтеся до власної інтуїції, не варто ігнорувати передчуття. Воно допоможе вам зробити правильний вибір та не помилитися.

Близнюки

Вам випала карта "Імператриця". Не варто дбати про тих, хто цього не потребує. Поставте себе на перше місце, настав час змінити пріоритети.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Дурень". Іноді можна виявити надмірну обережність. У деяких питаннях варто діяти без поспіху, зважуйте кожне своє рішення.

Лев

Ваша карта на четвер - "Трійка Кубків". Цінуйте своїх друзів, вам не варто розкидатися тими, хто ніколи не зрадить. Якщо ж ви хитруватимете, то ризикуєте залишитися на самоті.

Діва

Вам випала карта "Трійка Мечів". Ви зможете досягти фантастичного успіху. Однак обов'язково прислухайтеся до того, що кажуть ваші колеги та близькі люди.

Терези

Ваша карта на 11 липня - "Четвірка Мечів". Постарайтеся шукати компроміси та вирішувати проблеми без скандалів. Вміння взаємодіяти з людьми допоможе уникнути серйозних проблем.

Скорпіон

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Не думайте про те, що ви на щось не заслуговуєте. Вам варто розвивати свої навички, збільшувати доходи та рухатися вперед. Все вдасться.

Стрілець

Вам випала карта "Сімка Меч". Пильність та уважність допоможуть вам зробити все, щоб цей день пройшов без пригод. Постарайтеся не наламати дров.

Козоріг

Вам випала мапа "Імператор". У четвер вам доведеться зіткнутися з неприємностями. Не давайте себе образити та боріться за місце під сонцем.

Водолій

Ваша карта на 11 липня - "Вісімка Пентаклів". Ви отримаєте щедрі подарунки від долі, всі ваші старання окупляться. Однак не забувайте про те, як важливо допомагати тим, хто завжди поряд із вами.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Маг". У цей день ви можете зрозуміти, що не всім задоволені. Якоїсь миті все може здатися непотрібним і навіть марним. Настав час змінити життя на краще.