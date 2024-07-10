Таро-гороскоп на 11 июля: Рыбы начнут новую жизнь, а Козерогов огорчат проблемы

В четверг у представителей нескольких знаков Зодиака могут возникнуть разногласия с друзьями или коллегам. Карты Таро сулят Козерогам и Стрельцам испытания, а Рыбы смогут начать все с чистого листа.

Что Таро-гороскоп на 11 июля сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Иерофант". Этот день принесет вам перемены, однако едва ли будете к ним готовы. Постарайтесь держать себя в руках, не стоит поддаваться панике.

Телец

Ваша карта на 11 июля - "Верховная Жрица". Обязательно прислушайтесь к своей интуиции, не стоит игнорировать предчувствие. Оно поможет вам сделать правильный выбор и не ошибиться.

Близнецы

Вам выпала карта "Императрица". Не стоит заботиться о тех, кто в этом не нуждается. Поставьте себя на первое место, пора сменить приоритеты.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Порой можно проявить чрезмерную осторожность. В некоторых вопросах стоит действовать без спешки, взвешивайте каждое свое решение.

Лев

Ваша карта на четверг - "Тройка Кубков". Цените своих друзей, вам не стоит разбрасываться теми, кто никогда не предаст. Если же вы будете хитрить, то рискуете остаться в одиночестве.

Дева

Вам выпала карта "Тройка Мечей". Вы сможете добиться фантастического успеха. Однако обязательно прислушайтесь к тому, что говорят ваши коллеги и близкие люди.

Весы

Ваша карта на 11 июля - "Четверка Мечей". Постарайтесь искать компромиссы и решать проблемы без скандалов. Умение взаимодействовать с людьми поможет вам избежать серьезных проблем.

Скорпион

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Не думайте о том, что вы чего-то недостойны. Вам стоит развивать свои навыки, увеличивать доходы и двигаться вперед. Все получится.

Стрелец

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Бдительность и внимательность помогут вам сделать все, чтобы этот день прошел без происшествий. Постарайтесь не наломать дров.

Козерог

Вам выпала карта "Император". В четверг вам придется столкнуться с неприятностями. Не давайте себя в обиду и боритесь за место под солнцем.

Водолей

Ваша карта на 11 июля - "Восьмерка Пентаклей". Вы получите щедрые подарки от судьбы, все ваши старания наконец-то окупятся. Однако не забывайте о том, как важно помогать тем, кто всегда рядом с вами.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Маг". В этот день вы можете осознать, что не всем довольны. В какой-то момент все может показаться ненужным и даже бесполезным. Пришло время изменить жизнь к лучшему.