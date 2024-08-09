Таро-гороскоп на 10 серпня: Близнюки втратять щось важливе, а Стрільці знайдуть своє щастя

Овен

Ваша карта на суботу - "Туз Жезлів". Незабаром ви зрозумієте, що не дарма вірили в диво. Ваші мрії збудуться, важливо лише зважитися на фінальний стрибок.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Маг". Відпочиньте, вам потрібно набратися сили. У цей день вас ніхто не потурбує, а тому займіться тим, що допоможе вам знайти гармонію.

Близнюки

Ваша карта на 10 серпня - "Четвірка Кубків". Ви ризикуєте втратити щось дуже важливе. Будьте уважними та зосередьтеся на чомусь одному. Бажання встигнути все та одразу призведе лише до провалу.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Жезлів". Не бійтеся труднощів. Усі вони приведуть вас до чогось неймовірного. Найголовніше - не здаватися.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Кубків". Не все так добре, як вам здається. Зніміть рожеві окуляри, настав час визнати поразку і багато чого переосмислити.

Діва

Ваша карта на суботу - "Жриця". Продовжуйте рухатися вперед, невдовзі ви досягнете важливої мети. Вірте в себе і досягайте висот, день буде вдалим.

Терези

Вам випала карта "Сімка Мечів". Ви можете зазнати негативних емоцій. Все через те, що деякі події приведуть зовсім не до того результату, про який ви думали.

Скорпіон

Ваша карта на 10 серпня - "Закохані". Ви отримаєте чудову нагоду, яка дається не всім. Обов'язково почніть щось нове та впустіть у своє життя зміни.

Стрілець

Вам випала карта "Суд". У пошуку щастя ви нарешті досягнете бажаного. Однак для цього вам доведеться правильно розставити пріоритети, щось має залишитися в минулому.

Козоріг

Ваша карта на суботу - "Двійка Мечів". Намагайтеся знайти баланс. Невизначеність може вибити ґрунт з-під ваших ніг, а тому тримайте емоції під контролем.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Двійка Пентаклів". Ви можете робити помилки, адже ніхто від цього не застрахований. Не варто лаяти себе, вам вистачає проблем і без цього.

Риби

Ваша карта на 10 серпня - "Десятка Кубків". А це означає, що цього дня ви зможете знайти своє щастя. Довіртеся долі та пригодам, ваше життя наповниться радістю.