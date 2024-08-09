Таро-гороскоп на 10 августа: Близнецы потеряют что-то важное, а Стрельцы найдут свое счастье

Овен

Ваша карта на субботу - "Туз Жезлов". Уже скоро вы поймете, что не зря верили в чудо. Ваши мечты сбудутся, важно лишь решиться на финальный рывок.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Маг". Отдохните, вам нужно набраться сил. В этот день вас никто не потревожит, а потому займитесь тем, что поможет вам найти гармонию.

Близнецы

Ваша карта на 10 августа - "Четверка Кубков". Вы рискуете потерять что-то очень важное. Будьте внимательными и сосредоточьтесь на чем-то одном. Желание успеть все и сразу приведет лишь к провалу.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Жезлов". Не бойтесь трудностей. Все они приведут вас к чему-то невероятному. Самое главное - не сдаваться.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Кубков". Не все так хорошо, как вам кажется. Снимите розовые очки, пора признать поражение и многое переосмыслить.

Дева

Ваша карта на субботу - "Жрица". Продолжайте двигаться вперед, вскоре вы достигнете важной цели. Верьте в себя и добивайтесь высот, день будет удачным.

Весы

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Вы можете испытать негативные эмоции. Все из-за того, что некоторые события приведут совсем не к тому результату, о котором вы думали.

Скорпион

Ваша карта на 10 августа - "Влюбленные". Вы получите чудесную возможность, которая дается не всем. Обязательно начните что-то новое и впустите в свою жизнь перемены.

Стрелец

Вам выпала карта "Суд". В поиске счастья вы наконец-то добьетесь желаемого. Однако для этого вам придется правильно расставить приоритеты, что-то должно остаться в прошлом.

Козерог

Ваша карта на субботу - "Двойка Мечей". Постарайтесь найти баланс. Неопределенность может выбить почву из-под ваших ног, а потому держите эмоции под контролем.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Двойка Пентаклей". Вы можете совершать ошибки, ведь никто от этого не застрахован. Не стоит себя ругать, вам хватает проблем и без этого.

Рыбы

Ваша карта на 10 августа - "Десятка Кубков". А это значит, что в этот день вы сможете найти свое счастье. Доверьтесь судьбе и приключениям, ваша жизнь наполнится радостью.