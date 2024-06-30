Таро-гороскоп на 1 липня: Тільці втратять щось важливе, а Стрільці заплачуть від радості

Овен

Вам випала карта "Повішений". Не сумнівайтеся у своїх силах та дозвольте цьому дню подарувати вам радість. Можливо, ви зустрінете цікаву людину.

Телець

Вам випала карта "П'ятірка Кубків". У понеділок ви можете втратити щось дуже важливе. І це не обов'язково буде якоюсь річчю. Прийміть удар і не ігноруйте своїх почуттів, дайте собі посумувати.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Колесо Фортуни". Пам'ятайте, що все погане рано чи пізно закінчується. Не давайте собі зациклюватись на негативі.

Рак

Ваша карта на 1 липня - "Трійка Жезлів". Ви легко втілите у життя всі свої плани. Починайте думати про відпустку і не забувайте балувати себе.

Лев

Вам випала мапа "Двійка Жезлів". Настав час упорядкувати свої думки. Ви часто літаєте у хмарах, не помічаючи чогось дуже важливого.

Діва

Вам випала карта "Трійка Мечів". Цього дня ви можете розчаруватись у комусь зі свого близького оточення. Не варто завищувати очікування, так ви вбережете себе від неприємних ситуацій.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Меч". У понеділок вам доведеться зупинитися та задуматися. Можливо, ви віддаєте надто багато сил зовсім не тим завданням чи людям.

Скорпіон

Ваша карта на 1 липня - "Шістка Кубків". Цього дня ви можете поринути у спогади. Не варто хвилюватися через те, що ви вже не зміните.

Стрілець

Вам випала карта "Місяць". Людина, яка для вас дуже важлива, озвучить новини, які вас приголомшать. Проте боятися не варто, вони будуть добрими.

Козоріг

Вам випала карта "Туз Мечів". Прислухайтеся до свого "шостого почуття". Воно допоможе вам розплутати всі секрети та домогтися правди. Фінал цієї історії буде щасливим, вам не варто перейматися.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Світ". Цього дня ви можете подумати, що вже нічого не досягнете. Однак це не так. Прийміть невдачу та запам'ятайте її як цінний урок, а не як провал.

Риби

Вам випала карта "Паж Пентаклів". А це означає, що вам варто провести цей день у компанії людей, яким ви довіряєте. Дружні бесіди піднімуть ваш настрій.