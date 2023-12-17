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Тарас Тополя зізнався, що думає про "облави" ТЦК у спортзалах: "Страшні слова скажу"

Що Тополя думає про повістки у спортзалах (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Поліна Іваненко

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служив на передовій, зізнався, які емоції у нього викликають відео, на яких працівники ТЦК приходять з так званими "облавами" до спортзалів. За словами музиканта, ця ситуація парадоксальна.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками щодо дій ТЦК Тополя поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова".

"Цей контент використовують наші вороги"

Тополя зазначив, що для нього "очевидно, що щось не так" з роботою ТЦ. За словами артиста, це було раніше і протягом цих двох років.

"І я не отримую задоволення, ні спостерігаючи такі відео, ні від того, як це працює, ні від того, як люди на це реагують, ні від того, наскільки цей контент використовують наші вороги", - пояснив музикант.

При цьому Тополя зазначив, що бачить у цьому певний парадокс. Адже суспільство хоче перемоги й контрнаступу, чого хоче і він сам. Але не усі розуміють, що для цього потрібно.

Тополя відповів, що думає про "облави" ТЦК (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Суспільство багато чого хоче, але мені здається, що суспільство не до кінця розуміє, які ресурси для цього потрібні. В першу чергу це чиїсь сини, батьки, дідусі, брати, які мають йти і воювати, які мають виконувати бойові завдання, брати участь у штурмових операціях, у наступальних операціях оперативного рівня, брати участь в оборонних операціях, отримувати поранення, гинути", - зазначив співак.

"Це війна і це, мабуть, давно вже не секрет, що отой ресурс і запал добровольців, до яких в тому числі себе "Антитіла" відносять, він тане, він майже вже станув, його майже нема. А резерви потрібно десь брати", - додав він.

Артист пояснив свою позицію (скріншот)

Тополя озвучив страшні слова

Музикант пояснив, що він розумів би усе обурення, якби у спортзалах були чоловіки, які проходять фізичну реабілітацію та вже "віддали свій обов'язок".

"Але якщо спортзали в нас забиті здоровими чоловіками, які не горять бажанням іти і робити так, щоб цей спортзал далі залишався українським. Ну, мабуть, вони мають розуміти, що рано чи пізно держава прийде за ними", - заявив Тополя.

Артист пояснив, що війську потрібно комплектувати нові бригади, потрібен людський ресурс. А його, зазначив музикант, десь потрібно брати.

"Страшні слова зараз скажу. Або тоді сідати з людьми, з народом, і говорити чесно: "Вибачте, ви не хочете воювати? Не хочете. Ну тоді завершуємо, що ж, але майте на увазі, що через 3-4 роки ви не побачите тут українських прапорів". Це така реальність, як з цієї ситуації вирулювати, в мене немає відповіді", - додав Тополя.

 

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