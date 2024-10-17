Тарас Тополя розповів про суворі методи виховання дітей: "Планшет у нас півгодини з таймером"

"Необхідно привчити дитину до праці. Вона має щось робити", - розповів артист.

На що Аліна Шаманська сказала: "Як привчити дитину до праці? Якщо вона не хоче прибирати в кімнаті?!".

На що Тополя зазначив, що є не лише система примусу, а й бонусів, заохочень.

"Планшет, наприклад", - сказала ведуча.

"Так, планшет, наприклад. Вони беруть планшет, але це не завжди так працює. Коли тато вдома, планшет у нас півгодини з таймером. Якщо я заходжу і тут немає таймера: "Давай сюди, на тиждень". І ви не користуєтеся ним", - розповів артист про свої методи виховання.

"Ну у них ще є телефони. Телефони я забрати не можу, оскільки це зв'язок із нами", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що, наприклад, середня дитина займається музикою. І він знайшов спосіб мотивувати його.

"Перший його концерт - було обіцяно, що ти заробляєш гроші. Ти заробляєш 100 доларів за свій перший виступ. Чудово мотивують. У них свої гроші, у них свої гаманці. Вони роблять із ними те, що хочуть", - зазначив Тополя.

Що відомо про родину Тараса Тополі

Тарас Тополя одружений на співачці Олені Тополі (раніше вона виступала під псевдонімом Alyosha).

Пара одружилася у 2013 році. У тому ж році у них народився первісток Роман, у 2015-му - син Марк, у 2020-му - донька Марія.

На початку повномасштабного вторгнення Alyosha разом із трьома дітьми виїхала до США. Там співачка з двома синами та донькою жила у мами Тараса Тополі, яка вже давно проживає в цій країні. До Києва вони повернулися у вересні 2023 року.

У цей час Тополя півроку служив у лавах ЗСУ, де був парамедиком і допомагав пораненим бійцям на фронті.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)