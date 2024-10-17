Тарас Тополя рассказал о строгих методах воспитания детей: "Планшет у нас полчаса с таймером"

"Необходимо приучить ребенка к труду. Он должен что-то делать", - рассказал артист.

На что Алина Шаманская спровила: "Как приучить ребенка к труду? Если он не хочет убирать в комнате?!".

На что Тополя отметил, что есть не только система принуждения, но и бонусов, поощрений.

"Планшет, например", - сказала ведущая.

"Да, планшет, например. Они берут планшет, но это не всегда так работает. Когда папа дома, планшет у нас полчаса с таймером. Если я захожу и тут нет таймера: "Давай сюда, на неделю". И вы не пользуетесь им", - рассказал артист о своих методах воспитания.

"Ну у них еще есть телефоны. Телефоны я забрать не могу, так как это связь с нами", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что, например, средний ребенок занимается музыкой. И он нашел способ, как мотивировать его.

"Первый его концерт - было обещано, что ты зарабатываешь деньги. Ты зарабатываешь 100 долларов за свое первое выступление. Прекрасно мотивируют. У них свои деньги, у них свои кошельки. Они делают с ними то, что хотят", - подчеркнул Тополя.

Что известно о семье Тараса Тополи

Тарас Тополя женат на певице Елене Тополе (ранее она выступала под псевдонимом Alyosha).

Пара поженилась в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.

В начале полномасштабного вторжения Alyosha вместе с тремя детьми выехала в США. Там певица с двумя сыновьями и дочерью жила у мамы Тараса Тополи, уже давно проживающей в этой стране. В Киев они вернулись в сентябре 2023 года.

В это время Тополя полгода служил в рядах ВСУ, где был парамедиком и помогал раненым бойцам на фронте.

Тарас Тополя с женой и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)