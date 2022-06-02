В Tarantino family заявили о незаконных обысках
Столичные правоохранители заподозрили владельцев сети ресторанов Tarantino family в якобы выводе средств в России. Предприниматели отрицают любые связи с РФ и считают, что эти обвинения имеют признаки недобросовестной конкуренции.
Об этом говорится на сайте Tarantino Family.
Также Tarantino Family сообщила, что против нее 20 мая было возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. Подозрение правоохранителей в компании называют надуманным.
Кроме того, в течение 30 и 31 мая 2022 года в головном офисе компании был проведен обыск. Однако никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили.
"Вместе с тем, в нашем офисе изъята почти вся компьютерная техника, личные деньги людей, которые на тот момент находились в помещении и документацию по основной деятельности наших ресторанов. По нашей информации, в течение последнего времени, работники Подольской окружной прокуратуры г. Киева под руководством Сергея Ходаковского совершают аналогичные обыски на основании его постановлений, без решения суда, в отношении других представителей крупного бизнеса на территории г. Киева", - добавляют в компании.
В Tarantino Family также добавили, что с начала вторжения России в Украину рестораны кормили военных, тероборону, волонтеров и граждан, которые оказались в трудном положении.
"Всего мы приготовили более 1 млн обедов с начала войны и потратили на это более 25 млн гривен. Мы не афишировали то, что помогаем с питанием, потому что делали это с целью реальной помощи, а не пиара. Но возникла ситуация, при которой мы вынуждены обнародовать этот факт - поскольку нанесен существенный ущерб нашей репутации", - говорится в сообщении.