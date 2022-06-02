В Tarantino family заявили про незаконні обшуки

Столичні правоохоронці запідозрили власників мережі ресторанів Tarantino family у ніби-то виведенні коштів до Росії. Підприємці заперечують будь-які зв'язки з РФ та вважають, що ці звинувачення мають ознаки недобросовісної конкуренції.

Також Tarantino Family повідомила, що проти неї 20 травня було порушено кримінальне провадження, яке наразі розслідується. Підозру правоохоронців у компанії називають надуманою.

Крім того, упродовж 30 та 31 травня 2022 року в головному офісі компанії було проведено обшуку. Проте жодних підтверджень звинуваченням на адресу Tarantino Family правоохоронці не виявили.

"Разом з тим, в нашому офісі вилучено майже всю комп’ютерну техніку, особисті гроші людей, які на той момент перебували у приміщенні та документацію щодо основної діяльності наших ресторанів. За нашою інформацією, протягом останнього часу, працівники Подільської окружної прокуратури м. Києва під керівництвом Сергія Ходаківського вчиняють аналогічні обшуки на підставі його постанов, без рішення суду, відносно інших представників великого бізнесу на території м. Києва", - додають в компанії.

В Tarantino Family також додали, що з початку вторгнення Росії до України ресторани годували військових, тероборону, волонтерів та громадян, які опинились у скрутному становищі.

"Усього ми приготували понад 1 млн обідів з початку війни і витратили на це понад 25 млн гривень. Ми не афішували те, що допомагаємо з харчуванням, бо робили це з метою реальної допомоги, а не піару. Але виникла ситуація, за якої ми змушені оприлюднити цей факт - оскільки завдано суттєвої шкоди нашій репутації", - йдеться в повідомленні.