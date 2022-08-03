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Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 12:09
Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме Фото: Как отогнать тараканов (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Тараканы часто атакуют наши дома, даже если мы следим за чистотой и убираем остатки пищи на ночь. Рыжие насекомые заползают от соседей, атакуют нас через подъезды, летом - через балконы и тому подобное. Чтобы не применять агрессивные средства, которые травят нас быстрее тараканов, предлагаем естественные щадящие меры от вредителей.

Об этом пишет Santeplus.

Какое растение часто используют для отпугивания тараканов

Эксперты говорят, что некоторые ароматические растения являются естественными репеллентами для значительного количества насекомых.

Эффективно выгнать тараканов поможет обычный лавровый лист, который надо поставить в жилище. Однако просто букет может быть неэффективным.

"Лаврушку" надо измельчить: возьмите примерно 150 г лаврового листа, мелко нарежьте или измельчите в порошок и положите в места, через которые проникают тараканы.

Измельченный лавровый лист издает более сильный запах и препятствует проникновению тараканов или в ваш дом.

Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Фото: Лавровый лист поможет отогнать тараканов (pixabay)

Какие еще растения отгоняют тараканов

Инсектицидными свойствами обладает растение пиретрум, которое часто путают с ромашкой и так называют. Выращивают его чаще всего на открытом грунте в весенне-летний период. Полюбите букеты с пиретрумом и тараканы вам не страшны.

Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Фото: Пиретрум поможет выгнать тараканов (zakupator)

Кошачья мята также поможет выгнать тараканов из дома. Это многолетнее травянистое растение характеризуется декоративно-ароматными листьями, которые при измельчении издают мятный аромат.

Чтобы избавиться от тараканов, разбросайте листья растения в местах, где часто бывают насекомые.

Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Фото: Кошачья мята эффективна от насекомых (wikipedia)

Ранее мы писали о простых до гениального способах отпугнуть мух от вашего дома.

Также мы сообщали, как отчистить дом с помощью фруктов.

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