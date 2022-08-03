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Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі

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Середа 03 серпня 2022 12:09
Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі Фото: Як відігнати тарганів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Таргани часто атакують наші домівки, навіть якщо ми стежимо за чистотою й прибираємо залишки їжі на ніч. Руді комахи заповзають від сусідів, атакують нас через під'їзди, влітку - через балкони тощо. Аби не застосовувати агресивні засоби, які травлять нас швидше за тарганів, пропонуємо природні щадливі заходи від шкідників.

Про це пише Santeplus.

Яку рослину часто використовують для відлякування тарганів

Експерти кажуть, що деякі ароматичні рослини є природними репелентами для значної кількості комах.

Ефективно вигнати тарганів допоможе звичайний лавровий лист, який треба поставити в оселі. Однак просто букет може бути неефективним.

"Лаврушку" треба подрібнити: візьміть приблизно 150 г лаврового листя, дрібно наріжте або подрібніть в порошок і покладіть в місця, через які проникають таргани.

Подрібнений лавровий лист видає сильніший запах і перешкоджає проникненню тарганів або у ваш будинок.

Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі

Фото: Лавровий лист допоможе відігнати тарганів (pixabay)

Які ще рослини відганяють тарганів

Інсектицидні властивості має рослина піретрум, яку часто плутають з ромашкою і так називають. Вирощують його найчастіше на відкритому грунті у весняно-літній період. Полюбіть букети з піретрумом і таргани вам не страшні.

Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі

Фото: Піретрум допоможе вигнати тарганів (zakupator)

Котяча м’ята також допоможе вигнати тарганів з дому. Ця багаторічна трав'яниста рослина характеризується декоративно-ароматним листям, яке при подрібненні видає м'ятний аромат.

Щоб позбутися від тарганів, розкидайте листя рослини у місцях, де часто бувають комахи.

Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі

Фото: Котяча м'ята ефективна від комах (wikipedia)

Раніше ми писали про прості до геніального способи відлякати мух від вашого дому.

Також ми повідомляли, як відчистити дім за допомогою фруктів.

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