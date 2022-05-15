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"TAPS-Украина" передал в Днепр очередную помощь военным

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Воскресенье 15 мая 2022 13:04
"TAPS-Украина" передал в Днепр очередную помощь военным Фото: "TAPS-Украина" передал в Днепр очередную помощь военным (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

"TAPS-Украина" передал в Днепр очередную помощь военным. В частности, ноутбуки, принтеры, а для оперативно-тактической группировки "Север" - шесть планшетов. Также военным передадут 52 современных дронов.

Об этом говорится на странице волонтеров в Facebook.

Все необходимое военным приобретено за средства, поступившие на счет благотворительной организации "Благотворительный фонд "ТАПС", которая инициировала создание Координационного штаба волонтеров Днепра.

Также штаб передал военным очередной груз лекарств и медицинских средств, в которых они больше всего нуждаются.

В то же время волонтеры напоминают о потребностях центра гуманитарной помощи для женщин и детей переселенцев координационного штаба волонтеров Днепра.

Среди прочего речь идет о карандаши, пластилин, альбомы, фломастеры, игрушки, конфеты, печенье, пакеты, сумки. Все это можно приносить по адресу: ул. Философская, 23. Тел.: 097 190 67 30

Подробнее о"TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.

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