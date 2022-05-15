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"TAPS-Україна" передав до Дніпра чергову допомогу військовим

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Неділя 15 травня 2022 13:04
"TAPS-Україна" передав до Дніпра чергову допомогу військовим Фото: "TAPS-Україна" передав до Дніпра чергову допомогу військовим (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

"TAPS-Україна" передав до Дніпра чергову допомогу військовим. Зокрема, ноутбуки, принтери, а для оперативно-тактичного угруповування "Північ" - шість планшетів. Також військовим передадуть 52 сучасних дрони.

Про це йдеться на сторінці волонтерів у Facebook.

Усе необхідне військовим придбано за кошти, надіслані на рахунок благодійної організації "Благодійний фонд "TАПС", яка ініціювала створення Координаційного штабу волонтерів Дніпра.

Також штаб передав військовим черговий вантаж ліків і медичних засобів, яких вони найбільше потребують.

Водночас волонтери нагадують про потреби центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей переселенців Координаційного штабу волонтерів Дніпра.

Серед іншого йдеться про олівці, пластилін, альбоми, фломастери, іграшки, цукерки, печиво, пакети, торби. Усе це можна приносити за адресою: вул. Філософська, 23. Тел.: 097 190 67 30

Детальніше про "TAPS-Україна" - тут, про Координаційний штаб волонтерів Дніпра - тут.

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