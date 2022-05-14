UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"ТАПС-Украина" и Координационный штаб волонтеров Днепра получили очередную помощь для больниц

Фото: "ТАПС-Украина" и Координационный штаб волонтеров получили очередную гуманитарную помощь для больниц (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

"ТАПС-Украина" и Координационный штаб волонтеров Днепра получили очередную гуманитарную помощь для больниц. На этот раз из Калифорнии прибыла фура с необходимыми лекарствами для неотложной медицинской помощи.

Об этом говорится на странице штаба в Facebook.

"Эту помощь нам прислала организация Direct Relief, которая с 1945 года оказывает неотложную медицинскую помощь. Мы очень благодарны за этот важный груз и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вместе к победе", - сообщила руководитель координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

Одновременно волонтеры получили гуманитарную помощь для переселенцев от торговой марки "Хуторок". Прислали 2,5 тонны муки, различных круп, макарон и сахара.

Кроме этого, волонтеры еще получили гуманитарную помощь в виде консервов, средств гигиены, детского питания, игрушек и памперсов от "Canoe For Ukraine CFU Volunteers & Donators".

Также подразделение эвакуации Координационного штаба волонтеров Днепра продолжает помогать вывозить людей из горячих точек. В частности, это старики и люди с инвалидностью. Так, на днях волонтеры помогли эвакуировать 30-ти жителей Донецкой области. Сейчас все они в безопасности.

"Сейчас есть очень большое количество людей, которые до сих пор остаются в местах, где проходят активные боевые действия и не хотят выезжать до последнего. А потом, когда ситуация становится критической, у нас уже нет возможности их вывезти. Поэтому мы просим всех эвакуироваться, пока есть такая возможность, чтобы наш транспорт смог доехать и помочь с эвакуацией", - отметил координатор штаба волонтеров Днепра по вопросам эвакуации Ваге Алавердян.

Напомним, Координационный штаб волонтеров Днепра создан общественной организацией "TAPS-Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь