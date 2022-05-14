"ТАПС-Украина" и Координационный штаб волонтеров Днепра получили очередную помощь для больниц

"Эту помощь нам прислала организация Direct Relief, которая с 1945 года оказывает неотложную медицинскую помощь. Мы очень благодарны за этот важный груз и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вместе к победе", - сообщила руководитель координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

Одновременно волонтеры получили гуманитарную помощь для переселенцев от торговой марки "Хуторок". Прислали 2,5 тонны муки, различных круп, макарон и сахара.

Кроме этого, волонтеры еще получили гуманитарную помощь в виде консервов, средств гигиены, детского питания, игрушек и памперсов от "Canoe For Ukraine CFU Volunteers & Donators".

Также подразделение эвакуации Координационного штаба волонтеров Днепра продолжает помогать вывозить людей из горячих точек. В частности, это старики и люди с инвалидностью. Так, на днях волонтеры помогли эвакуировать 30-ти жителей Донецкой области. Сейчас все они в безопасности.

"Сейчас есть очень большое количество людей, которые до сих пор остаются в местах, где проходят активные боевые действия и не хотят выезжать до последнего. А потом, когда ситуация становится критической, у нас уже нет возможности их вывезти. Поэтому мы просим всех эвакуироваться, пока есть такая возможность, чтобы наш транспорт смог доехать и помочь с эвакуацией", - отметил координатор штаба волонтеров Днепра по вопросам эвакуации Ваге Алавердян.

Напомним, Координационный штаб волонтеров Днепра создан общественной организацией "TAPS-Украина".