"ТАПС-Україна" та Координаційний штаб волонтерів Дніпра отримали чергову допомогу для лікарень

"Цю допомогу нам надіслала організація Direct Relief, яка з 1945 року надає невідкладну медичну допомогу. Ми дуже вдячні за цей важливий вантаж і сподіваємось на подальшу співпрацю. Разом до перемоги", - повідомила керівник Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.

Водночас волонтери отримали гуманітарну допомогу для переселенців від торгівельної марки "Хуторок". Надіслали 2,5 тонни борошна, різних круп, макаронів та цукру.

Крім цього, волонтери ще отримали гуманітарну допомогу у вигляді консервів, засобів гігієни, дитячого харчування, іграшок і памперсів від "Canoe For Ukraine CFU Volunteers & Donators".

Також підрозділ евакуації Координаційного штабу волонтерів Дніпра продовжує допомагати вивозити людей з гарячих точок. Зокрема, це старенькі та люди з інвалідністю. Так, на днях волонтери допомогли евакуювати 30-тьох жителів Донеччини. Наразі всі вони в безпеці.

"Зараз є дуже велика кількість людей, які досі залишаються в місцях, де проходять активні бойові дії і не хочуть виїжджати до останнього. А потім, коли ситуація стає критичною, в нас уже немає можливості їх вивезти. Тому ми просимо всіх евакуюватися, поки є така можливість, щоб наш транспорт зміг доїхати та допомогти з евакуацією", - зазначив координатор штабу волонтерів Дніпра з питань евакуації Ваге Алавердян.

Нагадаємо, Координаційний штаб волонтерів Дніпра створений громадською організацією "TAPS-Україна".