Таня Пренткович впервые рассказала об изменах мужа и разводе: "это была девочка в фаст-фуде"

Известная блогер, чья аудитория в сети составляет 1,3 миллиона подписчиков, призналась о пережитой боли от расставания с мужем Орестом после его "донжуанства", а также о многочисленных сплетнях в интернете, где "эксперты" всю вину за разрыв брака вешали на Татьяну - мол, якобы карьера и деньги для нее дороже семьи, и далее в том же духе.

"Я помню момент, когда мне позвонил мой папа, на грани слез, и сказал "Доченька, скажи, пожалуйста, пусть Орест признается публично. Потому что мне надоело, что все так говорят о моей дочери"" - передала она слова отца.

Кроме того, в социальных сетях гуляли многочисленные версии, с кем Орест мог изменить Пренткович, назывались разные девушки и ситуации - в частности, говорили об официантке в одном из их ресторанов.

Блогер объяснила, что на самом деле у мужа случился один случайный роман в Тернополе с девушкой, которая работала в заведении общепита. И об измене Орест сам признался Татьяне, и даже показал фото любовницы, ее страницу в Instagram.

"Он мне рассказал. Мы сидели, говорили о наших отношениях, понимали, что что-то не так, нужно над этим работать, куда-то пропала эта страсть... Я смотрю, что он мнется. Говорит, я хочу тебе признаться. Тогда-то, тогда-то мы были в Тернополе на какой-то вечеринке у друзей... я поехал в клуб, и это произошло, я тебе изменил... Я был пьяный, не контролировал себя... Это была какая-то девочка в Тернополе в заведении фаст-фуда", - вспоминает Татьяна.

Пренткович говорит, что была шокирована изменой, ведь супруги всегда друг другу очень доверяли, были партнерами и друзьями, вместе растили замечательного сына. Она буквально физически почувствовала, что внутри все сжалось, ей было противно. Татьяна поняла, что больше не может жить вместе с мужем, который ее предал.

Блогер Таня Пренткович с бывшим мужем Орестом (фото: скриншот)

Тогда пара разъехалась.

"Мы не сразу пошли и развелись. Мы начали жить отдельно. И мне хотелось понять - мне будет хуже без него, или простить измену", - объяснила Таня.

Блогер не сразу раскрыла причину разрыва даже своим родителям, и даже общие друзья не знали, что же на самом деле произошло. Так как за жизнью Пренткович следило большое количество юзеров, вскоре о расставании загудела сеть, и пошли "гулять" всевозможные домыслы.

"Я стала еще больше злиться на него. Мне стало еще неприятнее. Ведь если ну сделал, об этом никто не узнал, или там двое-трое людей - это одно. А это уже ушло в публичную плоскость. Пошли какие-то статьи писать на эту тему. И ты понимаешь, что тебе становиться еще тяжелее скрыть эту правду... Наверное я поняла, что со мной так нельзя", - рассказала Татьяна.

Также Пренткович сказала, что ее мама, которая уже воспринимала Ореста как своего сына, сперва в определенной степени не поддержала решение дочери о разводе, аргументируя тем, что "ну мужчины такие, изменяют"...

Татьяна отметила, что тогда отстранилась от всего, ей было очень тяжело морально. Блогер некоторое время избегала встреч со своим психологом относительно развода, внутренне надеялась, что сможет простить измену мужа, но не смогла.

Тогда Пренткович решила развестись с мужем, несмотря на его попытки публично извиниться, и на вынужденные встречи для продолжения съемок в проекте "Супер семья". Кроме того, она узнала, что в то время в Ореста появились и другие интрижки.

"Я бы очень хотела продолжить с ним отношения в плане дружбы, потому что он для меня супер дорогой человек. Я ему очень благодарна за все, что с нами случилось в жизни. Но в тот момент я поняла, что как пара мы наверняка не сможем быть", - отметила блогер.

Видео: Таня Пренткович откровенно рассказала о разводе с мужем из-за его измены