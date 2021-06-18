Таня Пренткович вперше розповіла про зради чоловіка і розлучення: "це була дівчинка в фаст-фуді"

Відома блогерка, чия аудиторія в мережі становить 1,3 мільйона підписників, зізналася про пережитий біль від розставання з чоловіком Орестом після його "донжуанства", а також про численні плітки в інтернеті, де "експерти" всю провину за розрив шлюбу вішали на Тетяну - мовляв, нібито кар'єра і гроші для неї дорожчі за сім'ю, і далі в тому ж дусі.

"Я пам'ятаю момент, коли мені подзвонив мій тато, на межі сліз, і сказав "Доньця, скажи, будь ласка, нехай Орест зізнається публічно. Тому що мені набридло, що всі так говорять про мою дочку "" - передала вона слова батька.

Крім того, в соціальних мережах гуляли численні версії, з ким Орест міг зрадити Пренткович, називалися різні дівчата і ситуації - зокрема, казали про офіціантку в одному з їх ресторанів.

Блогерка пояснила, що насправді у чоловіка стався один випадковий роман у Тернополі з дівчиною, яка працювала в закладі громадського харчування. І про зраду Орест сам зізнався Тетяні, і навіть показав фото коханки, її сторінку в Instagram.

"Він мені розповів. Ми сиділи, говорили про наші стосунки, розуміли, що щось не так, потрібно над цим працювати, кудись пропала ця пристрасть... Я дивлюся, що він мнеться. Каже, я хочу тобі зізнатися. Тоді-то, тоді-то ми були в Тернополі на якійсь вечірці у друзів... я поїхав у клуб, і це сталося, я тобі зрадив... Я був п'яний, не контролював себе... Це була якась дівчинка в Тернополі в закладі фаст-фуду", - згадує Тетяна.

Пренткович каже, що була шокована зрадою, адже подружжя завжди один одному дуже довіряло, було партнерами і друзями, разом ростили чудового сина. Вона буквально фізично відчула, що всередині все стиснулося, їй було огидно. Тетяна зрозуміла, що більше не може жити разом з чоловіком, який її зрадив.

Блогер Таня Пренткович з колишнім чоловіком Орестом (фото: скріншот)

Тоді пара роз'їхалася.

"Ми не відразу пішли та розлучилися. Ми почали жити окремо. І мені хотілося зрозуміти - чи мені буде гірше без нього, чи пробачити зраду", - пояснила Таня.

Блогерка не відразу розкрила причину розриву навіть своїм батькам, і навіть спільні друзі не знали, що ж насправді сталося. Позаяк за життям Пренткович стежила велика кількість юзерів, незабаром про розставання загуділа мережа, і пішли "гуляти" всілякі домисли.

"Я стала ще більше злитися на нього. Мені стало ще неприємніше. Адже якщо ну зробив, про це ніхто не дізнався, або там двоє-троє людей - це одне. А це вже пішло в публічну площину. Пішли якісь статті писати на цю тему. І ти розумієш, що тобі стає ще важче приховати цю правду... Напевно я зрозуміла, що зі мною так не можна", - розповіла Тетяна.

Також Пренткович сказала, що її мама, яка вже сприймала Ореста як свого сина, спершу певною мірою не підтримала рішення дочки про розлучення, аргументуючи тим, що "ну чоловіки такі, зраджують"...

Тетяна зазначила, що тоді відсторонилася від усього, їй було дуже важко морально. Блогерка деякий час уникала зустрічей зі своїм психологом щодо розлучення, внутрішньо сподівалася, що зможе пробачити зраду чоловіка, але не змогла.

Тоді Пренткович вирішила розлучитися з чоловіком, незважаючи на його спроби публічно вибачитися, і на вимушені зустрічі для продовження зйомок у проекті "Супер сім'я". Крім того, вона дізналася, що у той час у Ореста з'явилися й інші інтрижки.

"Я б дуже хотіла продовжити з ним стосунки в плані дружби, тому що він для мене супер дорога людина. Я йому дуже вдячна за все, що з нами сталося в житті. Але в той момент я зрозуміла, що як пара ми напевно не зможемо бути", - зазначила блогерка.

Відео: Таня Пренткович відверто розповіла про розлучення з чоловіком через його зраду