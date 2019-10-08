Танцы со звездами: Виктория Булитко рассказала всю правду о "романе" с Дикусаром

Участница третьего сезона обновленных Танцев со звездами Виктория Булитко расставила все точки над "і" в слухах о ее романе со своим партнером и экс-супругом Ирины Билык Дмитрием Дикусаром.

Звезде "Дизель-шоу" и хореографу начали приписывать роман после их совместной поездки в Грузию, а также после страстей, которые они показывают на паркете танцевального проекта.

Булитко рассказала, что ее сердце сейчас не свободно, но принадлежит оно не Дикусару. А с Дмитрием у них роман только на паркете.

"У нас есть роман, но только на паркете", - рассказала юмористка в программе "Звездный путь".

Стоит отметить, что имя своего избранника Виктория так и не назвала.

"Да, я, так сказать, не одинока. Могут все расслабиться. Даже Дикусар", - заявила актриса.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (видео: YouTube/Танці з зірками)