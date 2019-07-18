Танцы со звездами: названо имя нового судьи, который сменит Монатика

Новым судьей Танцев со звездами 2019, премьера которого состоится 25 августа, стал известный хореограф Франсиско Гомес. Именно ему прошлогодний судья MONATIK передал эстафету и предложил занять его место в шоу.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители - моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!" - поделился своими эмоциями Франсиско.

Новый сезон шоу Танцы со звездами обещает быть очень ярким

На вопрос, чем будет радовать поклонников, хореограф ответил: "Надеюсь, вам этот сюрприз понравится".

"Много рассказывать пока не буду, но немного подскажу. Наверное, все успели заметить, как я люблю моду. Что ж, время показать Украине пару ярких образов. Или даже больше... " - добавил он.

Заметим, что авторы Танцев со звездами уверены, что богатый опыт Франсиско в танцевальном мире, сотрудничество с самыми популярными голливудскими артистами (он ставил номера для Мадонны, Дженифер Лопес и других голливудских артистов) и известными всему миру шоу даст им новый опыт.

Франсиско Гомес (фото: пресс-служба канала)

"Это человек-позитив, думаю, что его настроение и эмоции сильно зарядят зрителей и вдохновят участников. Неудивительно, что именно он заменит всеми любимого MONATIK. Ведь именно Франсиско был тем, кто поддерживал Дмитрия в начале его карьеры и верил в него, когда он пробовал себя в направлении танцев", - рассказал продюсер Танцев со звездами Владимир Завадюк.

К слову, MONATIK еще появится в новом сезоне проекта. Также, говорит Завадюк, авторы шоу готовят много сюрпризов для зрителей.

Напомним, недавно стали известны имена первых двух судей нового сезона Танцев со звездами. Уже по традиции оценивать выступления звездных участников будут всеми знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

Отметим, что одной из звезд, которые примут участие в Танцах со звездами, может стать Ольга Фреймут, которая не так давно заинтриговала поклонников встречей с хореографом Яной Заец.