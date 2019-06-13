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Танці з зірками: команда шоу заинтриговала украинцев

STYLERТелешоу    13.06.2019 - 11:52
Танці з зірками: команда шоу заинтриговала украинцев
Танці з зірками на 1+1 (фото: пресс-служба канала)

Стали известны некоторые подробности 6 сезона популярного шоу Танці з зірками

6 сезон шоу Танці з зірками совсем скоро стартует на канале 1+1. Команда проекта уже готова на днях назвать имена танцоров и их звездных партнеров. А пока продюсер Владимир Завадюк интригует украинцев невероятным кастингом звезд, а также новым судьей.

По его словам, в новом сезоне Танці з зірками телезрителей ждет много сюрпризов.

"Мы прислушиваемся к их мнению, и каждый год приглашаем к участию самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, появления которых все давно ждут. С постановками нам будут помогать новые режиссеры, которые интегрируют в проект еще больше инноваций. У нас обновится судейская тройка, и вполне возможно, что одно из мест в ней займет признанный во всем мире танцор", - сказал Завадюк. 

 

Танці з зірками на 1+1 (фото: пресс-служба канала)

"Также вероятно, что один из наших хореографов выйдет на паркет в качестве участника", - отметил Владимир и добавил, что команда начала поиск талантливых и разножанровых танцоров в новый сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Танців з зірками в проекте участвовали 14 звездных пар. Победителями проекта стали комик Игорь Ласточкин вместе со своей партнершей, танцовщицей и хореографом Илоной Гвоздевой.

Танці з зірками: команда шоу заинтриговала украинцев

Игорь Ласточкин на Танці з зірками 2018 (фото: пресс-служба канала)

Отметим, что одной из звезд, которые примут участие в проекте, может стать Ольга Фреймут, которая не так давно заинтриговала поклонников встречей с хореографом Яной Заец.

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