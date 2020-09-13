Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 3 эфира

Третий эфир "Танцев со звездами" 2020 пройдет 13 сентября, в воскресенье. Уже в 21:00 на паркете встретятся 13 звездных пар, каждая из которых будет стараться удивить жюри и зрителей своими навыками и чувством ритма. Букмекеры назвали главного "неудачника" следующего эфира, который покинет проект.

По мнению экспертов, самым слабым участником проекта на текущий момент является Слава Каминская. Напомним, что артистка уже второй сезон подряд во время участия в шоу попадает в больницу, что мешает певице полноценно подготовиться к выступлению. Второе место в списке "на вылет" занимает певица Alyona Alyona. Тройку антилидеров проекта закрывает Сергей Танчинец.

Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу "Танцы со звездами 2020":

Слава Каминская: Да 2.50;

Alyona Alyona: Да 3.00;

Сергей Танчинец: Да 3.00;

Арам Арзуманян: Да 3.50;

Ольга Фреймут: Да 6.00;

Дарья Петрожицкая: Да 6.00;

Позитив: Да 8.00;

Сергей Мельник: Да 8.00;

Олег Винник: Да 11.0;

Юлия Санина: Да 15.0;

Тарас Цымбалюк: Да 15.0;

Санта Димопулос: Да 15.0;

Надежда Мейхер: Да 15.0;

Напомним, что букмекеры назвали главных претендентов на победу в "Танцах со звездами". По результатам 2 эфиров главными кандидатами являются Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona в прозрачном халатике раздвинула ноги для пикантного фото.