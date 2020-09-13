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Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 3 ефіру

Автор: Анна Кисельова

"Танці з зірками" в третьому ефірі покине Слава Камінська

Третій ефір "Танців з зірками" 2020 пройде 13 вересня, в неділю. Вже о 21:00 на паркеті зустрінуться 13 зіркових пар, кожна з яких буде намагатися здивувати журі та глядачів своїми навичками й почуттям ритму. Букмекери назвали головного "невдаху" наступного ефіру, який покине проєкт.

На думку експертів, найслабшим учасником проєкту на поточний момент є Слава Камінська. Нагадаємо, що артистка вже другий сезон поспіль під час участі в шоу потрапляє в лікарню, що заважає співачці повноцінно підготуватися до виступу. Друге місце в списку "на виліт" посідає співачка Alyona Alyona. Трійку антилідерів проєкту закриває Сергій Танчинець.

Коефіцієнти ставок на вибування учасників шоу "Танці з зірками 2020":

  • Слава Камінська: Так 2.50;
  • Alyona Alyona: Так 3.00;
  • Сергій Танчинець: Так 3.00;
  • Арам Арзуманян: Так 3.50;
  • Ольга Фреймут: Так 6.00;
  • Дар'я Петрожицька: Так 6.00;
  • Позитив: Так 8.00;
  • Сергій Мельник: Так 8.00;
  • Олег Винник: Так 11.0;
  • Юлія Саніна: Так 15.0;
  • Тарас Цимбалюк: Так 15.0;
  • Санта Дімопулос: Так 15.0;
  • Надія Мейхер: Так 15.0;

Нагадаємо, що букмекери назвали головних претендентів на перемогу у "Танцях з зірками". За результатами 2 ефірів головними кандидатами є Надія Мейхер, Санта Дімопулос і Тарас Цимбалюк.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото.

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