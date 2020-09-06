Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 2 эфира

По результатам второго эфира "Танцев со звездами" 2020, который состоится 6 сентября, покинет паркет Дмитрий Танкович или Дарья Петрожицкая. Букмекеры считают, что это самые слабые участники сезона и предлагают ставки на них с самым низким коэффициентом. Кто также может вылететь во втором эфире, и кто станет победителем сезона – читайте ниже.

Как сообщается на популярном букмекерском сайте, с большей вероятностью шоу покинет Дмитрий Танкович или Дарья Петрожицкая. Третьим претендентом "на вылет" является артистка Alyona Alyona. Следом за ней – телеведущая Ольга Фреймут. Замыкает пятерку "неудачников" шоу Слава Каминская.

Дмитрий Танкович: Да 2.50;

Дарья Петрожицкая: Да 2.50;

Alyona Alyona: Да 3.50;

Ольга Фреймут: Да 3.50;

Слава Каминская: Да 5.00;

Сергей Танчинець: Да 5.00;

Арам Арзуманян: Да 8.00;

Сергей Мельник: Да 8.00;

Олег Винник: Да 11.0;

Позитив: Да 11.0;

Юлия Санина: Да 15.0;

Тарас Цымбалюк: Да 25.0;

Санта Димопулос: Да 25.0;

Надежда Мейхер: Да 25.0;

При этом, учитывая танцевальное прошлое Надежды Мейхер, букмекеры пророчат ей победу. Менее всех ожидают победу от Alyona Alyona.

Надежда Мейхер: Да 4.00;

Санта Димопулос: Да 5.50;

Тарас Цымбалюк: Да 5.50;

Юлия Санина: Да 8.00;

Ольга Фреймут: Да 11.0;

Олег Винник: Да 11.0;

Позитив: Да 15.0;

Сергей Мельник: Да 15.0;

Дарья Петрожицкая: Да 20.0;

Слава Каминская: Да 25.0;

Арам Арзуманян: Да 30.0;

Сергей Танчинец: Да 30.0;

Дмитрий Танкович: Да 50.0;

Alyona Alyona: Да 50.0;

Напомним, что ранее участница "Танцев со звездами" после отравления сделала заявление.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona в прозрачном халатике раздвинула ноги для пикантного фото.