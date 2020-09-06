Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 2 эфира

Букмекеры пророчат победу Надежде Мейхер
По результатам второго эфира "Танцев со звездами" 2020, который состоится 6 сентября, покинет паркет Дмитрий Танкович или Дарья Петрожицкая. Букмекеры считают, что это самые слабые участники сезона и предлагают ставки на них с самым низким коэффициентом. Кто также может вылететь во втором эфире, и кто станет победителем сезона – читайте ниже.
Как сообщается на популярном букмекерском сайте, с большей вероятностью шоу покинет Дмитрий Танкович или Дарья Петрожицкая. Третьим претендентом "на вылет" является артистка Alyona Alyona. Следом за ней – телеведущая Ольга Фреймут. Замыкает пятерку "неудачников" шоу Слава Каминская.
Дмитрий Танкович: Да 2.50;
Дарья Петрожицкая: Да 2.50;
Alyona Alyona: Да 3.50;
Ольга Фреймут: Да 3.50;
Слава Каминская: Да 5.00;
Сергей Танчинець: Да 5.00;
Арам Арзуманян: Да 8.00;
Сергей Мельник: Да 8.00;
Олег Винник: Да 11.0;
Позитив: Да 11.0;
Юлия Санина: Да 15.0;
Тарас Цымбалюк: Да 25.0;
Санта Димопулос: Да 25.0;
Надежда Мейхер: Да 25.0;
При этом, учитывая танцевальное прошлое Надежды Мейхер, букмекеры пророчат ей победу. Менее всех ожидают победу от Alyona Alyona.
Надежда Мейхер: Да 4.00;
Санта Димопулос: Да 5.50;
Тарас Цымбалюк: Да 5.50;
Юлия Санина: Да 8.00;
Ольга Фреймут: Да 11.0;
Олег Винник: Да 11.0;
Позитив: Да 15.0;
Сергей Мельник: Да 15.0;
Дарья Петрожицкая: Да 20.0;
Слава Каминская: Да 25.0;
Арам Арзуманян: Да 30.0;
Сергей Танчинец: Да 30.0;
Дмитрий Танкович: Да 50.0;
Alyona Alyona: Да 50.0;
Напомним, что ранее участница "Танцев со звездами" после отравления сделала заявление.
Ранее мы писали, что Alyona Alyona в прозрачном халатике раздвинула ноги для пикантного фото.