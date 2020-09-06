Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 2 ефіру

За результатами другого ефіру "Танців з зірками" 2020, який відбудеться 6 вересня, покине паркет Дмитро Танкович або Дарина Петрожицька. Букмекери вважають, що це найслабші учасники сезону і пропонують ставки на них з самим низьким коефіцієнтом. Хто може вилетіти у другому ефірі, і хто стане переможцем сезону – читайте нижче.

Як повідомляється на популярному букмекерському сайті, з більшою ймовірністю покине шоу Дмитро Танкович або Дарина Петрожицька. Третім претендентом "на виліт" є артистка Alyona Alyona. Слідом за нею – телеведуча Ольга Фреймут. Замикає п'ятірку "невдах" шоу Слава Камінська.

Дмитро Танкович: Так 2.50;

Дар'я Петрожицька: Так 2.50;

Alyona Alyona: Так 3.50;

Ольга Фреймут: Так 3.50;

Слава Камінська: Так 5.00;

Сергій Танчинець: Так 5.00;

Арам Арзуманян: Так 8.00;

Сергій Мельник: Так 8.00;

Олег Винник: Так 11.0;

Позитив: Так 11.0;

Юлія Саніна: Так 15.0;

Тарас Цимбалюк: Так 25.0;

Санта Дімопулос: Так 25.0;

Надія Мейхер: Так 25.0;

При цьому, враховуючи танцювальне минуле Надії Мейхер, букмекери пророкують їй перемогу. Менше всіх чекають перемогу від Alyona Alyona.

Надія Мейхер: Так 4.00;

Санта Дімопулос: Так 5.50;

Тарас Цимбалюк: Так 5.50;

Юлія Саніна: Так 8.00;

Ольга Фреймут: Так 11.0;

Олег Винник: Так 11.0;

Позитив: Так 15.0;

Сергій Мельник: Так 15.0;

Дар'я Петрожицька: Так 20.0;

Слава Камінська: Так 25.0;

Арам Арзуманян: Так 30.0;

Сергій Танчинець: Так 30.0;

Дмитро Танкович: Так 50.0;

Alyona Alyona: Так 50.0;

Нагадаємо, що раніше учасниця "Танців з зірками" після отруєння зробила заяву.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото.