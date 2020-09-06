Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 2 ефіру

Букмекери пророкують перемогу Надії Мейхер
За результатами другого ефіру "Танців з зірками" 2020, який відбудеться 6 вересня, покине паркет Дмитро Танкович або Дарина Петрожицька. Букмекери вважають, що це найслабші учасники сезону і пропонують ставки на них з самим низьким коефіцієнтом. Хто може вилетіти у другому ефірі, і хто стане переможцем сезону – читайте нижче.
Як повідомляється на популярному букмекерському сайті, з більшою ймовірністю покине шоу Дмитро Танкович або Дарина Петрожицька. Третім претендентом "на виліт" є артистка Alyona Alyona. Слідом за нею – телеведуча Ольга Фреймут. Замикає п'ятірку "невдах" шоу Слава Камінська.
Дмитро Танкович: Так 2.50;
Дар'я Петрожицька: Так 2.50;
Alyona Alyona: Так 3.50;
Ольга Фреймут: Так 3.50;
Слава Камінська: Так 5.00;
Сергій Танчинець: Так 5.00;
Арам Арзуманян: Так 8.00;
Сергій Мельник: Так 8.00;
Олег Винник: Так 11.0;
Позитив: Так 11.0;
Юлія Саніна: Так 15.0;
Тарас Цимбалюк: Так 25.0;
Санта Дімопулос: Так 25.0;
Надія Мейхер: Так 25.0;
При цьому, враховуючи танцювальне минуле Надії Мейхер, букмекери пророкують їй перемогу. Менше всіх чекають перемогу від Alyona Alyona.
Надія Мейхер: Так 4.00;
Санта Дімопулос: Так 5.50;
Тарас Цимбалюк: Так 5.50;
Юлія Саніна: Так 8.00;
Ольга Фреймут: Так 11.0;
Олег Винник: Так 11.0;
Позитив: Так 15.0;
Сергій Мельник: Так 15.0;
Дар'я Петрожицька: Так 20.0;
Слава Камінська: Так 25.0;
Арам Арзуманян: Так 30.0;
Сергій Танчинець: Так 30.0;
Дмитро Танкович: Так 50.0;
Alyona Alyona: Так 50.0;
Нагадаємо, що раніше учасниця "Танців з зірками" після отруєння зробила заяву.
Раніше ми писали, що Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото.