Танцы со звездами: назван главный претендент на вылет из нового эфира

Танцы со звездами сезона 2021-го года с каждой неделей все ближе к финальным выпускам. В девятом эфире 31 октября за кубок главного танцевального шоу страны будут сражаться шесть звезд и их опытные партнеры. Но возможности у них неравны - говорят эксперты.
Кому дают меньше всего шансов продолжить участие в проекте и порадовать зрителей новыми па - читайте ниже в нашем материале.
По прогнозу одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить танцевать дальше у актера Константина Войтенко, а на втором месте среди претендентов на вылет - певец MELOVIN.
В прошлом эфире неожиданно для многих из поклонников шоу, его оставила пара, которую уже определили в фавориты - Евгения Власова и ее партнер Макс Леонов.
Не удалось продолжить участие в "Танцах" артистам Джамале, Lida Lee, Фаготу, актеру-стриптизеру Алексею Суровцеву, каратисту Станиславу Горуне, а также юмористам Александре Машлятине, Ивану Люленову и Анастасии Оруджевой. Последняя покинула проект из-за серьезной травмы - разрыва связок.
Отметим, что несмотря на хороший прогноз на победу в шоу, его в прошлом эфире покинула певица Евгения Власова.