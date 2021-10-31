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Танцы со звездами: назван главный претендент на вылет из нового эфира

Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами сезона 2021-го года с каждой неделей все ближе к финальным выпускам. В девятом эфире 31 октября за кубок главного танцевального шоу страны будут сражаться шесть звезд и их опытные партнеры. Но возможности у них неравны - говорят эксперты.

Кому дают меньше всего шансов продолжить участие в проекте и порадовать зрителей новыми па - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить танцевать дальше у актера Константина Войтенко, а на втором месте среди претендентов на вылет - певец MELOVIN.

Рейтинг звезд выглядит вот так:

  • Константин Войтенко 7.00
  • MELOVIN 6.00
  • Александра Зарицкая 5.00
  • Артур Логай 5.00
  • Дмитрий Каднай 4.00
  • Ольга Харлан 2.00

Кто уже покинул проект

В прошлом эфире неожиданно для многих из поклонников шоу, его оставила пара, которую уже определили в фавориты - Евгения Власова и ее партнер Макс Леонов.

Не удалось продолжить участие в "Танцах" артистам Джамале, Lida Lee, Фаготу, актеру-стриптизеру Алексею Суровцеву, каратисту Станиславу Горуне, а также юмористам Александре Машлятине, Ивану Люленову и Анастасии Оруджевой. Последняя покинула проект из-за серьезной травмы - разрыва связок.

На паркет 31 октября выйдут шесть пар:

  1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
  2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  3. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  4. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  5. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
  6. MELOVIN и Елизавета Русина

Отметим, что несмотря на хороший прогноз на победу в шоу, его в прошлом эфире покинула певица Евгения Власова.

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Танцы со звездами