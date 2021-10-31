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Танці з зірками: названо головного претендента на виліт з нового ефіру

Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками сезону 2021-го року з кожним тижнем все ближче до фінальних випусків. У дев'ятому ефірі 31 жовтня за кубок головного танцювального шоу країни будуть битися шість зірок і їх досвідчені партнери. Але можливості у них нерівні - кажуть експерти.

Кому дають найменше шансів продовжити участь у проекті і порадувати глядачів новими па - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити танцювати далі у актора Костянтина Войтенко, а на другому місці серед претендентів на виліт - співак MELOVIN.

Рейтинг зірок виглядає ось так:

  • Костянтин Войтенко 7.00
  • MELOVIN 6.00
  • Олександра Зарицька 5.00
  • Артур Логай 5.00
  • Дмитро Каднай 4.00
  • Ольга Харлан 2.00

Хто вже покинув проект

У минулому ефірі несподівано для багатьох з шанувальників шоу, його залишила пара, яку вже визначили в фаворити - Євгенія Власова і її партнер Макс Леонов.

Не вдалося продовжити участь у "Танцях" артистам Джамалі, Lida Lee, Фаготу, акторові-стриптизеру Олексію Суровцеву, каратисту Станіславу Горуні, а також гумористам Олександрі Машлятіні, Івану Люленову та Анастасії Оруджевій. Остання покинула проект через серйозну травму - розрив зв'язок.

На паркет 31 жовтня вийдуть шість пар:

  1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
  2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
  3. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
  4. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  5. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
  6. MELOVIN і Єлизавета Русина

Відзначимо, що незважаючи на хороший прогноз на перемогу в шоу, його у минулому ефірі покинула співачка Євгенія Власова.

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Танцы со звездами