Танці з зірками: названо головного претендента на виліт з нового ефіру

Танці з зірками сезону 2021-го року з кожним тижнем все ближче до фінальних випусків. У дев'ятому ефірі 31 жовтня за кубок головного танцювального шоу країни будуть битися шість зірок і їх досвідчені партнери. Але можливості у них нерівні - кажуть експерти.
Кому дають найменше шансів продовжити участь у проекті і порадувати глядачів новими па - читайте нижче в нашому матеріалі.
За прогнозом одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити танцювати далі у актора Костянтина Войтенко, а на другому місці серед претендентів на виліт - співак MELOVIN.
У минулому ефірі несподівано для багатьох з шанувальників шоу, його залишила пара, яку вже визначили в фаворити - Євгенія Власова і її партнер Макс Леонов.
Не вдалося продовжити участь у "Танцях" артистам Джамалі, Lida Lee, Фаготу, акторові-стриптизеру Олексію Суровцеву, каратисту Станіславу Горуні, а також гумористам Олександрі Машлятіні, Івану Люленову та Анастасії Оруджевій. Остання покинула проект через серйозну травму - розрив зв'язок.
Відзначимо, що незважаючи на хороший прогноз на перемогу в шоу, його у минулому ефірі покинула співачка Євгенія Власова.