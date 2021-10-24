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Танцы со звездами 2021: появилось имя главного неудачника нового выпуска

Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 достигли своего эпицентра. В воскресенье 24 октября в эфир выйдет уже восьмой выпуск грандиозного шоу, в котором примут участие семь танцевальных пар из 14-ти - столько было в начале проекта.

У кого меньше всего шансов продолжить участие в шоу, кто его уже покинул, а кто сегодня выйдет на паркет - читайте ниже в материале Styler.

По данным одного из букмекерских сайтов, наинизшие шансы продолжить участие в шоу у Александры Зарицкой, на втором месте среди претендентов на вылет - Артур Логай.

Рейтинг звезд выглядит так:

  • •Александра Зарицкая 2.00
  • Артур Логай 3.00
  • Дмитрий Каднай 4.50
  • Константин Войтенко 5.00
  • MELOVIN 6.00
  • Ольга Харлан 7.00
  • Евгения Власова 9.00

Кто уже вылетел из проекта

Во втором эфире "Танцев" (в первом, ознакомительном, выпуске никого не выгоняли) зрители и судьи меньше всего голосов отдали за пару юмориста Квартала Ивана Люленова и Яны Цибульской.

Анастасия Оруджова из "Женского квартала" покинула проект досрочно, получив серьезную травму - разрыв связок. Но и заменившая ее коллега-юмористка Александра Машлятина (танцевала с Денисом Самсоном) держалась недолго, вылетев из третьего эфира.

После четвертого и пятого выпусков участие в шоу прекратили красавчик-стриптизер Алексей Суровцев с партнершей Марией Колосовой и Фагот с Екатериной Тришиной.

Следующими сошли с дистанции певица Lida Lee и хореограф Алексей Базела.

А неделю назад проект оставили сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко, каратист Станислав Горуна и Даниелла Преап.

На паркет 24 октября выйдут такие пары:

1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
3. Евгения Власова и Александр Прохоров (вместо попавшего в аварию Макса Леонова)
4. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
5. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
6. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN и Елизавета Русина

Ранее Евгения Власова откровенно рассказала о своей болезни и пережитых "темных временах".

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Танцы со звездами