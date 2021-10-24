Танці з зірками 2021: з'явилося ім'я головного невдахи нового випуску

За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - Артур Логай.

Рейтинг зірок виглядає так:

Олександра Зарицька 2.00

Артур Логай 3.00

Дмитро Каднай 4.50

Костянтин Войтенко 5.00

MELOVIN 6.00

Ольга Харлан 7.00

Євгенія Власова 9.00

Хто вже вилетів з проекту

У другому ефірі "Танців" (у першому, ознайомчому, випуску нікого не виганяли) глядачі і судді найменше голосів віддали за пару гумориста кварталу Івана Люленова і Яни Цибульської.

Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу" покинула проект достроково, отримавши серйозну травму - розрив зв'язок. Але і колега-гумористка Олександра Машлятіна, що замінила її (танцювала з Денисом Самсоном) трималася недовго, вилетівши з третього ефіру.

Після четвертого і п'ятого випусків участь у шоу припинили красунчик-стриптизер Олексій Суровцев з партнеркою Марією Колосовою і Фагот з Катериною Трішиною.

Наступними зійшли з дистанції співачка Lida Lee і хореограф Олексій Базела.

А тиждень тому проект залишили відразу дві пари - Джамала і Антон Нестерко, каратист Станіслав Горуна і Даніелла Преап.

На паркет 24 жовтня вийдуть такі пари:

1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна

2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі

3. Євгенія Власова і Олександр Прохоров (замість Макса Леонова, який потрапив в аварію)

4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

5. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

6. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

7. MELOVIN і Єлизавета Русина