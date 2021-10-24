Танцы со звездами 2021: появилось имя главного неудачника нового выпуска

Танцы со звездами 2021 достигли своего эпицентра. В воскресенье 24 октября в эфир выйдет уже восьмой выпуск грандиозного шоу, в котором примут участие семь танцевальных пар из 14-ти - столько было в начале проекта.

У кого меньше всего шансов продолжить участие в шоу, кто его уже покинул, а кто сегодня выйдет на паркет - читайте ниже в материале Styler.

По данным одного из букмекерских сайтов, наинизшие шансы продолжить участие в шоу у Александры Зарицкой, на втором месте среди претендентов на вылет - Артур Логай.

Рейтинг звезд выглядит так:

•Александра Зарицкая 2.00

Артур Логай 3.00

Дмитрий Каднай 4.50

Константин Войтенко 5.00

MELOVIN 6.00

Ольга Харлан 7.00

Евгения Власова 9.00

Кто уже вылетел из проекта

Во втором эфире "Танцев" (в первом, ознакомительном, выпуске никого не выгоняли) зрители и судьи меньше всего голосов отдали за пару юмориста Квартала Ивана Люленова и Яны Цибульской.

Анастасия Оруджова из "Женского квартала" покинула проект досрочно, получив серьезную травму - разрыв связок. Но и заменившая ее коллега-юмористка Александра Машлятина (танцевала с Денисом Самсоном) держалась недолго, вылетев из третьего эфира.

После четвертого и пятого выпусков участие в шоу прекратили красавчик-стриптизер Алексей Суровцев с партнершей Марией Колосовой и Фагот с Екатериной Тришиной.

Следующими сошли с дистанции певица Lida Lee и хореограф Алексей Базела.

А неделю назад проект оставили сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко, каратист Станислав Горуна и Даниелла Преап.

На паркет 24 октября выйдут такие пары:

1. Актер Артур Логай и Анна Карелина

2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли

3. Евгения Власова и Александр Прохоров (вместо попавшего в аварию Макса Леонова)

4. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

5. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков

6. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

7. MELOVIN и Елизавета Русина