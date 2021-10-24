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Танці з зірками 2021: з'явилося ім'я головного невдахи нового випуску

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Неділя 24 жовтня 2021 11:11
Танці з зірками 2021: з'явилося ім'я головного невдахи нового випуску Фото: Танці з зірками 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 2021 досягли свого епіцентру. У неділю 24 жовтня в ефір вийде вже восьмий випуск грандіозного шоу, в якому візьмуть участь сім танцювальних пар з 14-ти - стільки було на початку проекту.

У кого найменше шансів продовжити участь в шоу, Хто його вже покинув, а хто сьогодні вийде на паркет - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - Артур Логай.

Рейтинг зірок виглядає так:

  • Олександра Зарицька 2.00
  • Артур Логай 3.00
  • Дмитро Каднай 4.50
  • Костянтин Войтенко 5.00
  • MELOVIN 6.00
  • Ольга Харлан 7.00
  • Євгенія Власова 9.00

Хто вже вилетів з проекту

У другому ефірі "Танців" (у першому, ознайомчому, випуску нікого не виганяли) глядачі і судді найменше голосів віддали за пару гумориста кварталу Івана Люленова і Яни Цибульської.

Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу" покинула проект достроково, отримавши серйозну травму - розрив зв'язок. Але і колега-гумористка Олександра Машлятіна, що замінила її (танцювала з Денисом Самсоном) трималася недовго, вилетівши з третього ефіру.

Після четвертого і п'ятого випусків участь у шоу припинили красунчик-стриптизер Олексій Суровцев з партнеркою Марією Колосовою і Фагот з Катериною Трішиною.

Наступними зійшли з дистанції співачка Lida Lee і хореограф Олексій Базела.

А тиждень тому проект залишили відразу дві пари - Джамала і Антон Нестерко, каратист Станіслав Горуна і Даніелла Преап.

На паркет 24 жовтня вийдуть такі пари:

1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
3. Євгенія Власова і Олександр Прохоров (замість Макса Леонова, який потрапив в аварію)
4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
5. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
6. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN і Єлизавета Русина

Раньше Євгенія Власова відверто розповіла про свою хворобу і пережиті "темні часи".

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