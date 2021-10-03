Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника нового выпуска

"Танцы со звездами" в новом эфире в воскресенье, 3 октября, покажут выступление одиннадцати пар участников. Несмотря на то, что шоу стартовало не так давно, в нем уже наметились, как фавориты, так и лузеры.
У кого менее всего шансов продолжить участие в проекте после очередного эфира - читайте ниже в нашем материале.
Так, согласно данным одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить участие в проекте у каратиста Станислава Горуны, а также у Олега Михайлюты (Фагота).
Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.
Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.
В прошлом эфире от 26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Мускулистый красавец, несмотря на физическую подготовку, не смог впечатлить ни зрителей, ни судей.
Ранее мы писали, что Евгения Власова на "Танцах со звездами" рассказала всю правду о своей болезни.