Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника нового выпуска

Так, согласно данным одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить участие в проекте у каратиста Станислава Горуны, а также у Олега Михайлюты (Фагота).

Рейтинг звезд выглядит так:

Фагот 3.25

Станислав Горуна 3.25

Алексей Суровцев 3.75

Олександра Зарицкая 5.00

MELOVIN 8.00

Джамала 10.00

Lida Lee 10.00

Артур Логай 12.00

Константин Войтенко 15.00

Евгения Власова 15.00

Ольга Харлан 25.00

Дмитрий Каднай 25.00

Кто уже покинул шоу после пяти эфиров

Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.

Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.

В прошлом эфире от 26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Мускулистый красавец, несмотря на физическую подготовку, не смог впечатлить ни зрителей, ни судей.

На паркет 3 октября выйдут такие звездные участники: