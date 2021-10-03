Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи нового випуску

"Танці з зірками" в новому ефірі в неділю, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Незважаючи на те, що шоу стартувало не так давно, в ньому вже намітилися, як фаворити, так і лузери.
У кого найменше шансів продовжити участь у проекті після чергового ефіру - читайте нижче в нашому матеріалі.
Так, згідно з даними одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити участь у проекті у каратиста Станіслава Горуни, а також у Олега Михайлюти (Фагота).
Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.
Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.
У минулому ефірі від 26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. М'язистий красень, незважаючи на фізичну підготовку, не зміг вразити ні глядачів, ні суддів.
Раніше ми писали, що Євгенія Власова на "Танцях з зірками" розповіла всю правду про свою хворобу.