Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника нового выпуска
"Танцы со звездами" в новом эфире в воскресенье, 3 октября, покажут выступление одиннадцати пар участников. Несмотря на то, что шоу стартовало не так давно, в нем уже наметились, как фавориты, так и лузеры.
У кого менее всего шансов продолжить участие в проекте после очередного эфира - читайте ниже в нашем материале.
Так, согласно данным одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить участие в проекте у каратиста Станислава Горуны, а также у Олега Михайлюты (Фагота).
Рейтинг звезд выглядит так:
- MELOVIN 8.00
Кто уже покинул шоу после пяти эфиров
Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.
Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.
В прошлом эфире от 26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Мускулистый красавец, несмотря на физическую подготовку, не смог впечатлить ни зрителей, ни судей.
На паркет 3 октября выйдут такие звездные участники:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Певица Lida Lee и Алексей Базела
- Евгения Власова и Максим Леонов
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Джамала и Антон Нестеренко
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- Фагот и Екатерина Тришина
- MELOVIN и Елизавета Русина
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