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Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи нового випуску

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Неділя 03 жовтня 2021 11:20
Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи нового випуску Фото: Танці з зірками 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" в новому ефірі в неділю, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Незважаючи на те, що шоу стартувало не так давно, в ньому вже намітилися, як фаворити, так і лузери.

У кого найменше шансів продовжити участь у проекті після чергового ефіру - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, згідно з даними одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити участь у проекті у каратиста Станіслава Горуни, а також у Олега Михайлюти (Фагота).

Рейтинг зірок виглядає так:

  • MELOVIN 8.00

Хто вже покинув шоу після п'яти ефірів

Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.

Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.

У минулому ефірі від 26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. М'язистий красень, незважаючи на фізичну підготовку, не зміг вразити ні глядачів, ні суддів.

На паркет 3 жовтня вийдуть такі зіркові учасники:

  1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
  2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
  3. Співачка Lida Lee і Олексій Базела
  4. Євгенія Власова і Максим Леонов
  5. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
  6. Джамала і Антон Нестеренко
  7. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  8. Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
  9. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
  10. Фагот і Катерина Трішина
  11. MELOVIN і Єлизавета Русина

Раніше ми писали, що Євгенія Власова на "Танцях з зірками" розповіла всю правду про свою хворобу.

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Танцы со звездами
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