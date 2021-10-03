Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи нового випуску

"Танці з зірками" в новому ефірі в неділю, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Незважаючи на те, що шоу стартувало не так давно, в ньому вже намітилися, як фаворити, так і лузери.

У кого найменше шансів продовжити участь у проекті після чергового ефіру - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, згідно з даними одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити участь у проекті у каратиста Станіслава Горуни, а також у Олега Михайлюти (Фагота).

Рейтинг зірок виглядає так:

Фагот 3.25

Станіслав Горуна 3.25

Олексій Суровцев 3.75

Олександра Зарицька 5.00

MELOVIN 8.00

Джамала 10.00

Lida Lee 10.00

Артур Логай 12.00

Костянтин Войтенко 15.00

Євгенія Власова 15.00

Ольга Харлан 25.00

Дмитро Каднай 25.00

Хто вже покинув шоу після п'яти ефірів

Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.

Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.

У минулому ефірі від 26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. М'язистий красень, незважаючи на фізичну підготовку, не зміг вразити ні глядачів, ні суддів.

На паркет 3 жовтня вийдуть такі зіркові учасники: