Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника третьего эфира

По их прогнозу, меньше всего шансов продолжить участие в дальнейших выпусках у Олега Михайлюты, Фагота из ТНМК. Второй претендент на вылет - каратист Станислав Горуна, а третье место делят между собой KAZKA Александра Зарицкая и стриптизер Алексей Суровцев.

Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу Танцы со звездами 2021 выглядят так:

Фагот 4.00

Станислав Горуна 5.00

Олександра Зарицкая 6.00

Алексей Суровцев 6.00

Константин Войтенко 7.00

Александра Машлятина 8.00

Lida Lee 10.00

Джамала 10.00

Артур Логай 12.00

MELOVIN 15.00

Ольга Харлан 15.00

Евгения Власова 15.00

Дмитрий Каднай 20.00

Кто покинул шоу после второго эфира

Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.

А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула шоу. Вместо нее на паркете танцует еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина.

На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники:

Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Певица Lida Lee и Алексей Базела Евгения Власова и Максим Леонов Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Джамала и Антон Нестеренко Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон Фагот и Екатерина Тришина MELOVIN и Елизавета Русина Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова

Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).