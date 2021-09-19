Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи третього ефіру

За їхнім прогнозом, найменше шансів продовжити участь у подальших випусках у Олега Михайлюти, Фагота з ТНМК. Другий претендент на виліт - каратист Станіслав Горуна, а третє місце ділять між собою KAZKA Олександра Зарицька і стриптизер Олексій Суровцев.

Коефіцієнти ставок на вибування учасників шоу Танці з зірками 2021 виглядають так:

Фагот 4.00

Станіслав Горуна 5.00

Олександра Зарицька 6.00

Олексій Суровцев 6.00

Костянтин Войтенко 7.00

Олександра Машлятіна 8.00

Lida Lee 10.00

Джамала 10.00

Артур Логай 12.00

MELOVIN 15.00

Ольга Харлан 15.00

Євгенія Власова 15.00

Дмитро Каднай 20.00

Хто покинув шоу після другого ефіру

Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.

А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула шоу. Замість неї на паркеті танцює ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина.

На паркет 19 вересня вийдуть такі зіркові учасники:

Актор Артур Логай і Анна Кареліна Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі Співачка Lida Lee і Олексій Базела Євгенія Власова і Максим Леонов Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар Джамала і Антон Нестеренко Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук Гумористка Олександра Машлятіна та Денис Самсон Фагот і Катерина Трішина MELOVIN і Єлизавета Русина Стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова

Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).