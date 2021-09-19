RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи третього ефіру

Автор: Світлана Мащенко

За подальшу участь у грандіозному проекті Танці з зірками 2021 сьогодні, 19 вересня, боротимуться тринадцять пар, одній з яких не пощастить. Хто головний претендент на виліт - читайте нижче в нашому матеріалі.

Рейтинг зірок-учасників шоу "на виліт" з'явився на одному з букмекерських сайтів.

За їхнім прогнозом, найменше шансів продовжити участь у подальших випусках у Олега Михайлюти, Фагота з ТНМК. Другий претендент на виліт - каратист Станіслав Горуна, а третє місце ділять між собою KAZKA Олександра Зарицька і стриптизер Олексій Суровцев.

Коефіцієнти ставок на вибування учасників шоу Танці з зірками 2021 виглядають так:

  • Олександра Машлятіна
  • MELOVIN 15.00

Хто покинув шоу після другого ефіру

Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.

А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула шоу. Замість неї на паркеті танцює ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина.

На паркет 19 вересня вийдуть такі зіркові учасники:

  1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
  2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
  3. Співачка Lida Lee і Олексій Базела
  4. Євгенія Власова і Максим Леонов
  5. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
  6. Джамала і Антон Нестеренко
  7. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  8. Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
  9. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
  10. Гумористка Олександра Машлятіна та Денис Самсон
  11. Фагот і Катерина Трішина
  12. MELOVIN і Єлизавета Русина
  13. Стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова

Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).

Раніше ми писали, що учасник-стриптизер "Танців з зірками" відверто висловився про свій провальний виступ. Хоча красунчик і обіцяв старатися в другому ефірі, він також отримав мінімум від суддів - всього 8 балів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездами