Танці з зірками 2021: названо ім'я головного невдахи третього ефіру

За подальшу участь у грандіозному проекті Танці з зірками 2021 сьогодні, 19 вересня, боротимуться тринадцять пар, одній з яких не пощастить. Хто головний претендент на виліт - читайте нижче в нашому матеріалі.
Рейтинг зірок-учасників шоу "на виліт" з'явився на одному з букмекерських сайтів.
За їхнім прогнозом, найменше шансів продовжити участь у подальших випусках у Олега Михайлюти, Фагота з ТНМК. Другий претендент на виліт - каратист Станіслав Горуна, а третє місце ділять між собою KAZKA Олександра Зарицька і стриптизер Олексій Суровцев.
Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.
А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула шоу. Замість неї на паркеті танцює ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина.
Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).
Раніше ми писали, що учасник-стриптизер "Танців з зірками" відверто висловився про свій провальний виступ. Хоча красунчик і обіцяв старатися в другому ефірі, він також отримав мінімум від суддів - всього 8 балів.