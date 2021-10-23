Танцы со звездами 2021: назван вероятный победитель шоу

Проект Танцы со звездами 2021 уже достиг своего эпицентра. В шоу осталось семь пар участников, из которых только одна станет победителем.
У кого наивысшие и наинизшие шансы получить заветный кубок – читайте ниже в нашем материале.
По данным одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов победить у певицы Евгений Власовой. Меньше всего – у Александры Зарицкой и Константина Войтенко.
1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
3. Евгения Власова и Александр Прохоров (вместо попавшего в аварию Макса Леонова)
4. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
5. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
6. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN и Елизавета Русина
Первыми шоу покинули юморист Квартала Иван Люленов и Яна Цибульская.
Затем Анастасия Оруджова из "Женского квартала" вынуждена была уйти из-за травмы. Заменившая ее коллега Александра Машлятина также быстро ушла, утянув за собой и партнера Дениса Самсона.
Далее проект покинули стриптизер Алексей Суровцев с партнершей Марией Колосовой, Фагот с Екатериной Тришиной, певица Lida Lee с Алексеем Базелой.
А неделю назад шоу оставили сразу две пары – Джамала и Антон Нестерко, каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап.