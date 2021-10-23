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Танцы со звездами 2021: назван вероятный победитель шоу

Автор: Светлана Мащенко

Проект Танцы со звездами 2021 уже достиг своего эпицентра. В шоу осталось семь пар участников, из которых только одна станет победителем.

У кого наивысшие и наинизшие шансы получить заветный кубок – читайте ниже в нашем материале.

По данным одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов победить у певицы Евгений Власовой. Меньше всего – у Александры Зарицкой и Константина Войтенко.

Рейтинг звезд выглядит так:

  • Евгения Власова 2.50
  • Дмитрий Каднай 3.00
  • Ольга Харлан 4.00
  • Артур Логай 5.00
  • MELOVIN 6.00
  • Александра Зарицкая 7.00
  • Константин Войтенко 7.00

На паркет 24 октября выйдут такие пары:

1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
3. Евгения Власова и Александр Прохоров (вместо попавшего в аварию Макса Леонова)
4. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
5. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
6. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN и Елизавета Русина

А вот эти пары свои танцы на проекте уже завершили:

Первыми шоу покинули юморист Квартала Иван Люленов и Яна Цибульская.

Затем Анастасия Оруджова из "Женского квартала" вынуждена была уйти из-за травмы. Заменившая ее коллега Александра Машлятина также быстро ушла, утянув за собой и партнера Дениса Самсона.

Далее проект покинули стриптизер Алексей Суровцев с партнершей Марией Колосовой, Фагот с Екатериной Тришиной, певица Lida Lee с Алексеем Базелой.

А неделю назад шоу оставили сразу две пары – Джамала и Антон Нестерко, каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Ранее певица Евгения Власова откровенно рассказала о своей болезни.

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Танцы со звездами