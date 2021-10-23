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Танці з зірками 2021: названо ймовірного переможця шоу

Автор: Світлана Мащенко

Проект Танці з зірками 2021 вже досяг свого епіцентру. У шоу залишилося сім пар учасників, з яких тільки одна стане переможцем.

У кого найвищі і найвищі шанси отримати заповітний кубок - читайте нижче в нашому матеріалі.

За даними одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів перемогти у співачки Євген Власової. Найменше - у Олександри Зарицької та Костянтина Войтенка.

Рейтинг зірок виглядає так:

  • Євгенія Власова 2.50
  • Дмитро Каднай 3.00
  • Ольга Харлан 4.00
  • Артур Логай 5.00
  • MELOVIN 6.00
  • Олександра Зарицька 7.00
  • Костянтин Войтенко 7.00

На паркет 24 жовтня вийдуть такі пари:

1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
3. Євгенія Власова і Олександр Прохоров (замість Макса Леонова, який потрапив в аварію)
4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
5. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
6. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN і Єлизавета Русина

А ось ці пари свої танці на проекті вже завершили:

Першими шоу покинули гуморист кварталу Іван Люленов і Яна Цибульська.

Потім Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу" змушена була піти через травму. Колега, що замінила її, Олександра Машлятіна також швидко пішла, потягнувши за собою і партнера Дениса Самсона.

Далі проект покинули стриптизер Олексій Суровцев з партнеркою Марією Колосовою, Фагот з Катериною Трішиною, співачка Lida Lee з Олексієм Базелою.

А тиждень тому шоу залишили відразу дві пари – Джамала і Антон Нестерко, каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап.

Раніше співачка Євгенія Власова відверто розповіла про свою хворобу.

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Танцы со звездами