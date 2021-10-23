Танці з зірками 2021: названо ймовірного переможця шоу

За даними одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів перемогти у співачки Євген Власової. Найменше - у Олександри Зарицької та Костянтина Войтенка.

Рейтинг зірок виглядає так:

Євгенія Власова 2.50

Дмитро Каднай 3.00

Ольга Харлан 4.00

Артур Логай 5.00

MELOVIN 6.00

Олександра Зарицька 7.00

Костянтин Войтенко 7.00

На паркет 24 жовтня вийдуть такі пари:

1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна

2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі

3. Євгенія Власова і Олександр Прохоров (замість Макса Леонова, який потрапив в аварію)

4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

5. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

6. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

7. MELOVIN і Єлизавета Русина

А ось ці пари свої танці на проекті вже завершили:

Першими шоу покинули гуморист кварталу Іван Люленов і Яна Цибульська.

Потім Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу" змушена була піти через травму. Колега, що замінила її, Олександра Машлятіна також швидко пішла, потягнувши за собою і партнера Дениса Самсона.

Далі проект покинули стриптизер Олексій Суровцев з партнеркою Марією Колосовою, Фагот з Катериною Трішиною, співачка Lida Lee з Олексієм Базелою.

А тиждень тому шоу залишили відразу дві пари – Джамала і Антон Нестерко, каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап.