Танцы со звездами 2021: назван главный неудачник нового выпуска

Танцы со звездами 2021 в седьмом выпуске 17 октября продемонстрируют выступления девяти пар. Знаменитости и их партнеры будут снова показывать невероятные па, приближаясь к заветной победе. Но кое-кому повезет меньше.

У кого из участников меньше всего шансов на победу - читайте ниже в материале Styler .

По данным одного из букмекерских сайтов, наинизшие шансы продолжить участие в шоу у Александры Зарицкой, на втором месте среди претендентов на вылет - MELOVIN.

Рейтинг звезд выглядит так:

Олександра Зарицкая 2.50

MELOVIN 4.00

Джамала 8.00

Станислав Горуна 9.00

Константин Войтенко 10.00

Евгения Власова 10.00

Ольга Харлан 15.00

Дмитрий Каднай 15.00

Артур Логай 20.00

Кто уже покинул проект

Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.

Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.

26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Пятый эфир от 5 октября проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, а неделю назад с дистанции сошли певица Lida Lee и Алексей Базела.

На паркет 17 октября выйдут такие пары: