Танцы со звездами 2021: назван главный неудачник нового выпуска
Танцы со звездами 2021 в седьмом выпуске 17 октября продемонстрируют выступления девяти пар. Знаменитости и их партнеры будут снова показывать невероятные па, приближаясь к заветной победе. Но кое-кому повезет меньше.
У кого из участников меньше всего шансов на победу - читайте ниже в материале Styler.
По данным одного из букмекерских сайтов, наинизшие шансы продолжить участие в шоу у Александры Зарицкой, на втором месте среди претендентов на вылет - MELOVIN.
Рейтинг звезд выглядит так:
- MELOVIN 4.00
Кто уже покинул проект
Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.
Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.
26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Пятый эфир от 5 октября проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, а неделю назад с дистанции сошли певица Lida Lee и Алексей Базела.
На паркет 17 октября выйдут такие пары:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Евгения Власова и Максим Леонов
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Джамала и Антон Нестеренко
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- MELOVIN и Елизавета Русина
Ранее мы писали, что Евгения Власова поделилась откровениями о своей болезни и тяжелом лечении.