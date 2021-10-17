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Танцы со звездами 2021: назван главный неудачник нового выпуска

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Воскресенье 17 октября 2021 11:00
Танцы со звездами 2021: назван главный неудачник нового выпуска Фото: Танцы со звездами 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 в седьмом выпуске 17 октября продемонстрируют выступления девяти пар. Знаменитости и их партнеры будут снова показывать невероятные па, приближаясь к заветной победе. Но кое-кому повезет меньше.

У кого из участников меньше всего шансов на победу - читайте ниже в материале Styler.

По данным одного из букмекерских сайтов, наинизшие шансы продолжить участие в шоу у Александры Зарицкой, на втором месте среди претендентов на вылет - MELOVIN.

Рейтинг звезд выглядит так:

  • MELOVIN 4.00

Кто уже покинул проект

Первым вылетел из проекта юморист Иван Люленов. Это случилось во время второго эфира (в первом выпуске традиционно никого не выгоняют). Юморист танцевал с Яной Цибульской, но раскрыть свои таланты он так и не успел.

Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции, порвав связки. Поэтому проект ей пришлось покинуть досрочно. Впрочем, и заменившая ее коллега по "Кварталу" Александра Машлятина недолго танцевала, оставив шоу после третьего эфира.

26 сентября свои танцы закончил также стриптизер Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова. Пятый эфир от 5 октября проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, а неделю назад с дистанции сошли певица Lida Lee и Алексей Базела.

На паркет 17 октября выйдут такие пары:

  1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
  2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  3. Евгения Власова и Максим Леонов
  4. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  5. Джамала и Антон Нестеренко
  6. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  7. Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
  8. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
  9. MELOVIN и Елизавета Русина

          Ранее мы писали, что Евгения Власова поделилась откровениями о своей болезни и тяжелом лечении.

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