Танці з зірками 2021: названо головного невдаху нового випуску

Танці з зірками 2021 у сьомому випуску 17 жовтня продемонструють виступи дев'яти пар. Знаменитості та їхні партнери будуть знову показувати неймовірні па, наближаючись до заповітної перемоги. Але декому пощастить менше.

У кого з учасників найменше шансів на перемогу - читайте нижче в матеріалі Styler .

За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - MELOVIN.

Рейтинг зірок виглядає так:

Олександра Зарицька 2.50

MELOVIN 4.00

Джамала 8.00

Станіслав Горуна 9.00

Костянтин Войтенко 10.00

Євгенія Власова 10.00

Ольга Харлан 15.00

Дмитро Каднай 15.00

Артур Логай 20.00

Хто вже покинув проект

Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.

Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект Їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.

26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. П'ятий ефір від 5 жовтня проект залишили Фагот і Катерина Трішина, а тиждень тому з дистанції зійшли співачка Lida Lee і Олексій Базела.

На паркет 17 жовтня вийдуть такі пари: