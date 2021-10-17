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Танці з зірками 2021: названо головного невдаху нового випуску

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Неділя 17 жовтня 2021 11:00
Танці з зірками 2021: названо головного невдаху нового випуску Фото: Танці з зірками 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 2021 у сьомому випуску 17 жовтня продемонструють виступи дев'яти пар. Знаменитості та їхні партнери будуть знову показувати неймовірні па, наближаючись до заповітної перемоги. Але декому пощастить менше.

У кого з учасників найменше шансів на перемогу - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - MELOVIN.

Рейтинг зірок виглядає так:

  • MELOVIN 4.00

Хто вже покинув проект

Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.

Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект Їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.

26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. П'ятий ефір від 5 жовтня проект залишили Фагот і Катерина Трішина, а тиждень тому з дистанції зійшли співачка Lida Lee і Олексій Базела.

На паркет 17 жовтня вийдуть такі пари:

  1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
  2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
  3. Євгенія Власова і Максим Леонов
  4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
  5. Джамала і Антон Нестеренко
  6. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  7. Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
  8. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
  9. MELOVIN і Єлизавета Русина

          Раніше ми писали, що Євгенія Власова поділилася одкровеннями про свою хворобу і важке лікування.

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