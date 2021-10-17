Танці з зірками 2021: названо головного невдаху нового випуску
Танці з зірками 2021 у сьомому випуску 17 жовтня продемонструють виступи дев'яти пар. Знаменитості та їхні партнери будуть знову показувати неймовірні па, наближаючись до заповітної перемоги. Але декому пощастить менше.
У кого з учасників найменше шансів на перемогу - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - MELOVIN.
Рейтинг зірок виглядає так:
- MELOVIN 4.00
Хто вже покинув проект
Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.
Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект Їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.
26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. П'ятий ефір від 5 жовтня проект залишили Фагот і Катерина Трішина, а тиждень тому з дистанції зійшли співачка Lida Lee і Олексій Базела.
На паркет 17 жовтня вийдуть такі пари:
- Актор Артур Логай і Анна Кареліна
- Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
- Євгенія Власова і Максим Леонов
- Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
- Джамала і Антон Нестеренко
- Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
- Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
- Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
- MELOVIN і Єлизавета Русина
Раніше ми писали, що Євгенія Власова поділилася одкровеннями про свою хворобу і важке лікування.